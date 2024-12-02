УЗ запускає "Лижний експрес": коли вирушає перший поїзд і який маршрут
Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив про запуск традиційного сезонного "Лижного експреса".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Коли та як саме курсуватиме "Лижний експрес" від УЗ
В "Укрзалізниці" розповіли, що скоро пасажири отримають можливість подорожувати традиційним сезонним "Лижним експресом".
Йдеться про "Інтерсіті+" №743/744 "Дарниця - Київ-Пасажирський - Львів - Славсько", що вирушає до гір з 19 грудня.
"Цей швидкісний Hyundai - ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко та комфортно дістатися гірськолижного курорту в розпал сезону", - зауважили в УЗ.
Уточнюється, що цей поїзд:
- вирушатиме з Дарниці о 05:50
- вирушатиме з Києва о 06:19
- вирушатиме зі Львова о 12:09
- прибуватиме до Славська о 14:03
У зворотному напрямку експрес:
- вирушатиме зі Славська о 14:26
- вирушатиме зі Львова о 16:30
- прибуватиме до Києва о 22:28
- прибуватиме до Дарниці о 23:00
В "Укрзалізниці" додали, що завдяки "Лижному експресу" для мешканців Рівного теж є чудова новина.
Тепер регіональні поїзди №804/806 "Рівне - Львів" забезпечать зручне пересадкове сполучення - на експрес до Славська.
"Гори кличуть", - підсумували в УЗ.
Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Як придбати квитки УЗ
Нагадаємо, в цілому купити квитки на потяги УЗ можна "фізично" - в касах на залізничних вокзалах, а також віддалено - онлайн.
У серпні 2022 року для більшої зручності пасажирів було запущено спеціальний додаток Ukrainska Zaliznytsia, доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.
У травні 2024 року стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд.
У веб-версії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис".
У прес-службі компанії уточнили, що новий сайт "Укрзалізниці" було запущено у бета-режимі. Тож перехід зі старого сайту здійснювався поступово - для комфорту всіх користувачів.
2 жовтня в УЗ повідомили, що старий сайт "був закритий назавжди". Тож тепер квитки на рейси "Укрзалізниці" можна придбати на новому ресурсі.
Крім того, УЗ запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Києві онлайн - через чат-боти у Viber і Telegram.
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