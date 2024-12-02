УЗ запускає "Лижний експрес": коли вирушає перший поїзд і який маршрут

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Тепер регіональні поїзди №804/806 "Рівне - Львів" забезпечать зручне пересадкове сполучення - на експрес до Славська.

В "Укрзалізниці" додали, що завдяки "Лижному експресу" для мешканців Рівного теж є чудова новина.

Уточнюється, що цей поїзд:

"Цей швидкісний Hyundai - ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко та комфортно дістатися гірськолижного курорту в розпал сезону", - зауважили в УЗ.

Йдеться про "Інтерсіті+" №743/744 "Дарниця - Київ-Пасажирський - Львів - Славсько" , що вирушає до гір з 19 грудня .

В "Укрзалізниці" розповіли, що скоро пасажири отримають можливість подорожувати традиційним сезонним "Лижним експресом".

Як придбати квитки УЗ

Нагадаємо, в цілому купити квитки на потяги УЗ можна "фізично" - в касах на залізничних вокзалах, а також віддалено - онлайн.

У серпні 2022 року для більшої зручності пасажирів було запущено спеціальний додаток Ukrainska Zaliznytsia, доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.

У травні 2024 року стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд.

У веб-версії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис".

У прес-службі компанії уточнили, що новий сайт "Укрзалізниці" було запущено у бета-режимі. Тож перехід зі старого сайту здійснювався поступово - для комфорту всіх користувачів.

2 жовтня в УЗ повідомили, що старий сайт "був закритий назавжди". Тож тепер квитки на рейси "Укрзалізниці" можна придбати на новому ресурсі.

Крім того, УЗ запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Києві онлайн - через чат-боти у Viber і Telegram.

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