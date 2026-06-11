УЗ скасовує частину електричок у Київській області: як курсуватимуть поїзди з 13 червня

"Укрзалізниця" тимчасово змінить рух приміських поїздів на напрямках "Фастів - Козятин" та "Фастів - Миронівка" через термінові ремонтні роботи на залізничній інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
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У компанії попередили, що з 13 по 15 червня частина приміських електропоїздів не курсуватиме. Водночас основні ранкові та вечірні рейси до Києва та з Києва збережуть.
Для перевезення пасажирів "Укрзалізниця" також збільшить кількість вагонів у поїздах, які продовжать курсувати. Замість звичних 6-8 вагонів на маршрути випускатимуть склади з 10 вагонів.
Крім того, на період ремонтних робіт організують човникове залізничне сполучення за маршрутами "Київ - Мотовилівка" та "Козятин - Кожанка" без заїзду до Фастова.
Для пасажирів, які подорожують через Фастів, організують додаткове автобусне сполучення.
Між станціями Мотовилівка та Фастів курсуватимуть автобуси, які замінять скасовані електропоїзди. Перевезення забезпечать за сприяння Київської обласної військової адміністрації.
В "Укрзалізниці" запевнили, що завдяки цьому зміни не повинні суттєво вплинути на логістику пасажирів.
Графік курсування поїздів на від Фастова в напрямку Козятина та Миронівки (інфографіка: "Укрзалізниця")
У компанії наголосили, що поїзди далекого сполучення продовжать курсувати за графіком.
Водночас можливі незначні затримки окремих рейсів. Про всі зміни пасажирів обіцяють оперативно інформувати через офіційні канали перевізника.
"Укрзалізниця" закликала пасажирів із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пояснивши їх необхідністю проведення термінового ремонту інфраструктури.
Зазначимо, нещодавно УЗ оновила застосунок і тепер пасажири можуть купити квитки на всі електрички онлайн.
Раніше РБК-Україна розповідало про тимчасові зміни в розкладі приміських поїздів "Укрзалізниці" у Київській, Полтавській та Львівській областях. Частина рейсів Тетерівського, Гребінківського та Яготинського напрямків змінила час відправлення і прибуття, а на маршруті "Львів - Рава-Руська" кількість поїздів збільшили з двох до чотирьох на день.
Також ми писали про запуск нового графіка руху поїздів "Укрзалізниці" з 28 червня. Перевізник додає 12 нових рейсів, переводить частину популярних поїздів на щоденне курсування, подовжує маршрути до гірських станцій Рахів і Ясіня та прискорює окремі напрямки.