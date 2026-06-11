УЗ отменяет часть электричек в Киевской области: как будут курсировать поезда с 13 июня

"Укрзализныця" временно изменит движение пригородных поездов на направлениях "Фастов - Казатин" и "Фастов - Мироновка" из-за срочных ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Главное:
В компании предупредили, что с 13 по 15 июня часть пригородных электропоездов не будет курсировать. В то же время основные утренние и вечерние рейсы в Киев и из Киева сохранят.
Для перевозки пассажиров "Укрзализныця" также увеличит количество вагонов в поездах, которые продолжат курсировать. Вместо привычных 6-8 вагонов на маршруты будут выпускать составы из 10 вагонов.
Кроме того, на период ремонтных работ организуют челночное железнодорожное сообщение по маршрутам "Киев - Мотовиловка" и "Казатин - Кожанка" без заезда в Фастов.
Для пассажиров, путешествующих через Фастов, организуют дополнительное автобусное сообщение.
Между станциями Мотовиловка и Фастов будут курсировать автобусы, которые заменят отмененные электропоезда. Перевозки обеспечат при содействии Киевской областной военной администрации.
В "Укрзализныце" заверили, что благодаря этому изменения не должны существенно повлиять на логистику пассажиров.
График курсирования поездов от Фастова в направлении Казатина и Мироновки (инфографика: "Укрзализныця")
В компании отметили, что поезда дальнего следования продолжат курсировать по графику.
В то же время возможны незначительные задержки отдельных рейсов. Обо всех изменениях пассажиров обещают оперативно информировать через официальные каналы перевозчика.
"Укрзализныця" призвала пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам, объяснив их необходимостью проведения срочного ремонта инфраструктуры.
Стоит отметить, что недавно УЗ обновила свое приложение, и теперь пассажиры могут покупать билеты на все электрички онлайн.
Ранее РБК-Украина рассказывало о временных изменениях в расписании пригородных поездов "Укрзализныци" в Киевской, Полтавской и Львовской областях. Часть рейсов Тетеревского, Гребенковского и Яготинского направлений изменила время отправления и прибытия, а на маршруте "Львов - Рава-Русская" количество поездов увеличили с двух до четырех в день.
Также мы писали о запуске нового графика движения поездов "Укрзализныци" с 28 июня. Перевозчик добавляет 12 новых рейсов, переводит часть популярных поездов на ежедневное курсирование, удлиняет маршруты до горных станций Рахов и Ясиня и ускоряет отдельные направления.