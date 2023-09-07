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УЗ призначила додаткові рейси потягу Київ - Харків: список

Фото: УЗ призначила додаткові рейси потягу Київ - Харків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" призначає додаткові рейси потягу №251/252 Київ - Харків, який курсуватиме з 14 по 16 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Поїзд відправлятиметься з Києва 14, 15 та 16 вересня о 13:04 та прибуватиме до Харкова о 21:42. Зворотно, з Харкова, він відправлятиметься в ті ж дати о 23:50 і прибуватиме до Києва о 7:53", - пише пресслужба. 

Потяг курсуватиме через станції: 

  • Дарниця; 
  • Гребінка; 
  • Лубни; 
  • Миргород; 
  • Полтава-Київська; 
  • Люботин. 

"Квитки на всі рейси вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів", - додає пресслужба. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" також назначила додаткові рейси з Києва до Харкова на 7-9 вересня.

Зокрема призначила додаткові електрички між Васильковом та Києвом, які курсуватимуть до 30 вересня.

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