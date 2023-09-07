УЗ призначила додаткові рейси потягу Київ - Харків: список

"Укрзалізниця" призначає додаткові рейси потягу №251/252 Київ - Харків, який курсуватиме з 14 по 16 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Поїзд відправлятиметься з Києва 14, 15 та 16 вересня о 13:04 та прибуватиме до Харкова о 21:42. Зворотно, з Харкова, він відправлятиметься в ті ж дати о 23:50 і прибуватиме до Києва о 7:53", - пише пресслужба.

Потяг курсуватиме через станції:

Дарниця;

Гребінка;

Лубни;

Миргород;

Полтава-Київська;

Люботин.

"Квитки на всі рейси вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів", - додає пресслужба.