УЗ призначила додаткові електрички між Києвом та Васильковом: графік

"Укрзалізниця" призначила додаткові електрички між Васильковом та Києвом, які курсуватимуть до 30 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Електрички курсуватимуть щодня, окрім вихідних. Зокрема вони робитимуть зупинки на станціях:

Відправлення зі станції Васильків-Центр та прибуття на Приміський вокзал станції Київ-Пасажирський:

Відправлення з Приміського вокзалу Київ-Пасажирський та прибуття на станцію Васильків-Центр:

Після 30 вересня буде прийнято рішення щодо продовження їх використання на маршруті.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні, 3 вересня, з Києва до Польщі, вирушив у перший рейс, який прибуде до Хелму.

Тим часом "Укрзалізниця" запровадила нову послугу, яка дозволяє замовити спеціальний вагон для людей з інвалідністю.

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