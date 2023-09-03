УЗ призначила додаткові електрички між Києвом та Васильковом: графік
"Укрзалізниця" призначила додаткові електрички між Васильковом та Києвом, які курсуватимуть до 30 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Після 30 вересня буде прийнято рішення щодо продовження їх використання на маршруті.
Відправлення з Приміського вокзалу Київ-Пасажирський та прибуття на станцію Васильків-Центр:
- 08:34 - 09:31 (поїзд №6049);
- 16:36 - 17:26 (поїзд №6051);
- 18:37 - 19:27 (поїзд №6053).
Відправлення зі станції Васильків-Центр та прибуття на Приміський вокзал станції Київ-Пасажирський:
- 07:28 - 08:24 (поїзд №6050);
- 09:41 - 10:32 (поїзд №6052);
- 17:36 - 18:26 (поїзд №6054).
Електрички курсуватимуть щодня, окрім вихідних. Зокрема вони робитимуть зупинки на станціях:
- Боярка;
- Тарасівка;
- Вишневе;
- Караваєві Дачі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні, 3 вересня, з Києва до Польщі, вирушив у перший рейс, який прибуде до Хелму.
Тим часом "Укрзалізниця" запровадила нову послугу, яка дозволяє замовити спеціальний вагон для людей з інвалідністю.
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