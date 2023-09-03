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УЗ призначила додаткові електрички між Києвом та Васильковом: графік

Неділя 03 вересня 2023 13:43
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УЗ призначила додаткові електрички між Києвом та Васильковом: графік Фото: УЗ призначила додаткові електрички між Києвом та Васильковом(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" призначила додаткові електрички між Васильковом та Києвом, які курсуватимуть до 30 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Після 30 вересня буде прийнято рішення щодо продовження їх використання на маршруті.

Відправлення з Приміського вокзалу Київ-Пасажирський та прибуття на станцію Васильків-Центр:

  • 08:34 - 09:31 (поїзд №6049);
  • 16:36 - 17:26 (поїзд №6051);
  • 18:37 - 19:27 (поїзд №6053).

Відправлення зі станції Васильків-Центр та прибуття на Приміський вокзал станції Київ-Пасажирський:

  • 07:28 - 08:24 (поїзд №6050);
  • 09:41 - 10:32 (поїзд №6052);
  • 17:36 - 18:26 (поїзд №6054).

Електрички курсуватимуть щодня, окрім вихідних. Зокрема вони робитимуть зупинки на станціях:

  • Боярка;
  • Тарасівка;
  • Вишневе;
  • Караваєві Дачі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні, 3 вересня, з Києва до Польщі, вирушив у перший рейс, який прибуде до Хелму.

Тим часом "Укрзалізниця" запровадила нову послугу, яка дозволяє замовити спеціальний вагон для людей з інвалідністю.

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Укрзалізниця Київ
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