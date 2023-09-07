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УЗ назначила дополнительные рейсы поезда Киев - Харьков: список

Фото: УЗ назначила дополнительные рейсы поезда Киев – Харьков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" назначает дополнительные рейсы поезда №251/252 Киев - Харьков, который будет курсировать с 14 по 16 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Поезд будет отправляться из Киева 14, 15 и 16 сентября в 13:04 и прибывать в Харьков в 21:42. Обратно, из Харькова, он будет отправляться в те же даты в 23:50 и прибывать в Киев в 7:53", - пишет пресс-служба. 

Поезд будет курсировать через станции: 

  • Дарница; 
  • Гребенка; 
  • Лубны; 
  • Миргород; 
  • Полтава-Киевская; 
  • Люботин. 

"Билеты на все рейсы уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" также назначила дополнительные рейсы из Киева в Харьков на 7-9 сентября.

В частности, назначила дополнительные электрички между Васильковом и Киевом, которые будут курсировать до 30 сентября.

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УкрзализныцяКиевхарков