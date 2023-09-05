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УЗ пустить з Києва до Харкова додаткові рейси найближчими днями: графік

Україна, Вівторок 05 вересня 2023 13:49
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УЗ пустить з Києва до Харкова додаткові рейси найближчими днями: графік Фото: УЗ пустить з Києва до Харкова додаткові рейси найближчими днями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Найближчими днями з Києва до Харкова відправиться у додатковий нічний потяг. Рейси вже назначені на 7, 8 та 9 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"У четвер, пʼятницю та суботу (7, 8 та 9 вересня) відправиться у рейс додатковий нічний потяг №251/252 Київ - Харків", - йдеться в повідомленні.

Квитки на рейси вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Графік руху

Відправлення з Києва буде о 13:04, прибуття до Харкова о 20:31 (8 вересня - 21:42).

Зворотно потяг відправлятиметься з Харкова о 22:00 (8 вересня - о 23:50) та прибуватиме до Києва о 05:00 (8 вересня - 07:53).

Як повідомлялось, "Укрзалізниця" призначила додаткові електрички між Васильковом та Києвом, які курсуватимуть до 30 вересня.

Крім того, "Укрзалізниця" через великий попит пасажирів призначила додаткові поїзди на окремі дати в сполученні між Києвом та Кривим Рогом, Львовом і Ворохтою, а також Одесою, Ізюмом, Харковом, Дніпром та Львовом.

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Укрзалізниця
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