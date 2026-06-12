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УЗ призначила додаткові поїзди до Карпат: коли та як курсуватимуть

12:29 12.06.2026 Пт
2 хв
Як встигнути купити квитки на бажаний поїзд?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: На вихідних до Карпат курсуватимуть додаткові поїзди (Getty Images)

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Карпат у найближчі вихідні. Вони курсуватимуть між Києвом, Раховом та Мукачевом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Які поїзди додали

Перевізник призначив додаткові поїзди:

  • №251/252 "Київ - Рахів - Київ";
  • №277/278 "Київ - Мукачево - Київ".

З Києва поїзди вирушатимуть 12 та 14 червня, а у зворотному напрямку - 13 та 15 червня.

Чому призначили додаткові рейси

В "Укрзалізниці" пояснили, що рішення пов'язане зі значним зростанням попиту на подорожі до Карпатського регіону напередодні вихідних.

Призначити додаткові рейси вдалося завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу та використанню вагонів, які нещодавно пройшли ремонт на власних виробничих потужностях компанії.

Квитки на додаткові рейси вже доступні для придбання через мобільний застосунок та на офіційному сайті "Укрзалізниці".

Як вихопити квитки

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" повідомила, що розпочався найпіковіший період року. Щодня компанія фіксує близько 340 тисяч запитів на квитки та перевозить близько 80 тисяч пасажирів. У літній сезон конкуренція за місця на популярних напрямках може зрости до шести-семи охочих на один квиток.

В "Укрзалізниці" закликають пасажирів завчасно планувати подорожі, адже продаж квитків на більшість поїздів стартує за 20 діб до відправлення. Чим раніше розпочати пошук і бронювання, тим більше шансів придбати квиток на потрібний рейс.

Крім того, пасажирам радять використовувати функцію автовикупу в мобільному застосунку УЗ. Достатньо вказати бажаний поїзд і дату поїздки, а система автоматично оформить квиток, щойно він стане доступним.

Для військових та їхніх родин також передбачено окремий резерв місць. Оформити такі квитки можна через застосунок "Армія+".

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