УЗ призначила додаткові поїзди до Карпат: коли та як курсуватимуть

Які поїзди додали

Перевізник призначив додаткові поїзди:

№251/252 "Київ - Рахів - Київ";

№277/278 "Київ - Мукачево - Київ".

З Києва поїзди вирушатимуть 12 та 14 червня, а у зворотному напрямку - 13 та 15 червня.

Чому призначили додаткові рейси

В "Укрзалізниці" пояснили, що рішення пов'язане зі значним зростанням попиту на подорожі до Карпатського регіону напередодні вихідних.

Призначити додаткові рейси вдалося завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу та використанню вагонів, які нещодавно пройшли ремонт на власних виробничих потужностях компанії.

Квитки на додаткові рейси вже доступні для придбання через мобільний застосунок та на офіційному сайті "Укрзалізниці".

Як вихопити квитки

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" повідомила, що розпочався найпіковіший період року. Щодня компанія фіксує близько 340 тисяч запитів на квитки та перевозить близько 80 тисяч пасажирів. У літній сезон конкуренція за місця на популярних напрямках може зрости до шести-семи охочих на один квиток.

В "Укрзалізниці" закликають пасажирів завчасно планувати подорожі, адже продаж квитків на більшість поїздів стартує за 20 діб до відправлення. Чим раніше розпочати пошук і бронювання, тим більше шансів придбати квиток на потрібний рейс.