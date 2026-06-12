УЗ назначила дополнительные поезда в Карпаты: когда и как будут курсировать

Какие поезда добавили

Перевозчик назначил дополнительные поезда:

№251/252 "Киев - Рахов - Киев";

№277/278 "Киев - Мукачево - Киев".

Из Киева поезда будут отправляться 12 и 14 июня, а в обратном направлении - 13 и 15 июня.

Почему назначили дополнительные рейсы

В "Укрзализныце" объяснили, что решение связано со значительным ростом спроса на путешествия в Карпатский регион накануне выходных.

Назначить дополнительные рейсы удалось благодаря оперативному перераспределению подвижного состава и использованию вагонов, которые недавно прошли ремонт на собственных производственных мощностях компании.

Билеты на дополнительные рейсы уже доступны для приобретения через мобильное приложение и на официальном сайте "Укрзализныци".

Как выхватить билеты

Напомним, ранее "Укрзализныця" сообщила, что начался самый пиковый период года. Ежедневно компания фиксирует около 340 тысяч запросов на билеты и перевозит около 80 тысяч пассажиров. В летний сезон конкуренция за места на популярных направлениях может вырасти до шести-семи желающих на один билет.

В "Укрзализныце" призывают пассажиров заблаговременно планировать путешествия, ведь продажа билетов на большинство поездов стартует за 20 суток до отправления. Чем раньше начать поиск и бронирование, тем больше шансов приобрести билет на нужный рейс.