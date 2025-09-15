Росіяни намагаються зруйнувати ключові вузлові станції, - "Укрзалізниця"
З липня росіяни розпочали хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України. Окупанти намагаються зруйнувати ключові вузлові станції.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі "Укрінформу" повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.
"Шахеди" масовано атакують наші ключові станції. Прикладами є атаки на станцію Лозову, на станцію Синельниково, на станцію Козятин. Тобто практично по всій країні вони б'ють по вузлових станціях", - розповів Перцовський.
За його словами, йдеться про комплексні атаки, коли під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали.
"Ворог б'є так, щоб, по суті, вузол був зруйнований", - зазначив голова "Укрзалізниці".
Він також відзначив героїзмом співробітників "Укрзалізниці", які не бояться повторних ударів росіян, виходять і відновлюють інфраструктуру.
"Навіть коли ключові вузлові станції під атакою, ми не скасовуємо поїзди. Ми знаходимо можливості зміни в розкладу, але завжди їдемо. І це відзначають українці. Дякують залізничникам за таку витривалість", - наголосив Перцовський.
Атаки по залізничній інфраструктурі
Нагадаємо, вночі 7 вересня у Кременчуці Полтавської області окупанти поцілили у міст через Дніпро, який належить до інфраструктури "Укрзалізниці". Його тимчасово перекривали. Через це ряд потягів курсували з обмеженнями, або були тимчасово скасовані.
Днем раніше Росія атакувала залізничну інфраструктуру в Донецькій області. В "Укрзалізниці" уточнили, що дільниця перед Слов’янськом залишилася без струму, через що затрималися кілька потягів.
Також росіяни в ніч на 3 вересня атакували дронами Кіровоградську область. Внаслідок обстрілу була пошкоджена залізнична інфраструктура.