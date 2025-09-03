РФ пошкодила залізничну інфраструктуру Кіровоградщини: затримано низку рейсів

Росіяни в ніч на 3 вересня атакували дронами Кіровоградську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру, у зв'язку з чим затримано низку рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", - сказано в дописі.

Також в УЗ наголосили, що відновлювальні роботи будуть проведені якомога швидше.

У компанії уточнили, що затримки стосуються наступних поїздів:

"Внаслідок ворожого російського обстрілу країни та чергового пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області маємо затримки низки рейсів", - йдеться у повідомленні.

Масований обстріл України

Нагадаємо, що цієї ночі ворог запустив більшу кількість дронів по Україні.

Зокрема, дрони атакували Кіровоградську область. За останніми даними, в результаті атаки пошкоджено 17 будинків, один знищено, і 5 осіб постраждали.Також спостерігаються проблеми зі світлом.

Також ми писали, що основною метою нічної атаки РФ стала західна частина України. Вибухи було чутно у Львові, Луцьку, Рівному, Хмельницькому та не тільки.

Детальніше про атаку на західну частину України - читайте в матеріалі РБК-Україна.