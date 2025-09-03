ua en ru
РФ пошкодила залізничну інфраструктуру Кіровоградщини: затримано низку рейсів

Середа 03 вересня 2025 05:13
UA EN RU
РФ пошкодила залізничну інфраструктуру Кіровоградщини: затримано низку рейсів Фото: деякі рейси будуть із затримкою (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 3 вересня атакували дронами Кіровоградську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру, у зв'язку з чим затримано низку рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Внаслідок ворожого російського обстрілу країни та чергового пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області маємо затримки низки рейсів", - йдеться у повідомленні.

У компанії уточнили, що затримки стосуються наступних поїздів:

  • №76 Кривий Ріг - Київ;
  • №75 Київ - Кривий Ріг;
  • №79 Дніпро - Львів;
  • №791 Кременчуг - Київ;
  • №790 Кропивницький - Київ;
  • №121 Херсон - Краматорськ;
  • №85 Запоріжжя - Львів;
  • №38 Київ - Запоріжжя;
  • №37 Запоріжжя - Київ;
  • №51 Запоріжжя - Одеса;
  • №789 Кропивницький - Київ;
  • №119 Дніпро - Хелм;
  • №31 Запоріжжя - Перемишль;
  • №59 Харків - Одеса;
  • №65/165 Харків - Черкаси, Умань;
  • №102 Краматорськ - Херсон;
  • №80 Львів - Дніпро;
  • №120 Хелм - Дніпро;
  • №86 Львів - Запоріжжя;
  • №8 Одеса - Харків;
  • №54 Одеса - Дніпро;
  • №254 Одеса - Кривий Ріг.

Також в УЗ наголосили, що відновлювальні роботи будуть проведені якомога швидше.

"Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", - сказано в дописі.

Масований обстріл України

Нагадаємо, що цієї ночі ворог запустив більшу кількість дронів по Україні.

Зокрема, дрони атакували Кіровоградську область. За останніми даними, в результаті атаки пошкоджено 17 будинків, один знищено, і 5 осіб постраждали.Також спостерігаються проблеми зі світлом.

Також ми писали, що основною метою нічної атаки РФ стала західна частина України. Вибухи було чутно у Львові, Луцьку, Рівному, Хмельницькому та не тільки.

Детальніше про атаку на західну частину України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

