РФ пошкодила залізничну інфраструктуру Кіровоградщини: затримано низку рейсів
Росіяни в ніч на 3 вересня атакували дронами Кіровоградську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру, у зв'язку з чим затримано низку рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
"Внаслідок ворожого російського обстрілу країни та чергового пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області маємо затримки низки рейсів", - йдеться у повідомленні.
У компанії уточнили, що затримки стосуються наступних поїздів:
- №76 Кривий Ріг - Київ;
- №75 Київ - Кривий Ріг;
- №79 Дніпро - Львів;
- №791 Кременчуг - Київ;
- №790 Кропивницький - Київ;
- №121 Херсон - Краматорськ;
- №85 Запоріжжя - Львів;
- №38 Київ - Запоріжжя;
- №37 Запоріжжя - Київ;
- №51 Запоріжжя - Одеса;
- №789 Кропивницький - Київ;
- №119 Дніпро - Хелм;
- №31 Запоріжжя - Перемишль;
- №59 Харків - Одеса;
- №65/165 Харків - Черкаси, Умань;
- №102 Краматорськ - Херсон;
- №80 Львів - Дніпро;
- №120 Хелм - Дніпро;
- №86 Львів - Запоріжжя;
- №8 Одеса - Харків;
- №54 Одеса - Дніпро;
- №254 Одеса - Кривий Ріг.
Також в УЗ наголосили, що відновлювальні роботи будуть проведені якомога швидше.
"Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", - сказано в дописі.
Масований обстріл України
Нагадаємо, що цієї ночі ворог запустив більшу кількість дронів по Україні.
Зокрема, дрони атакували Кіровоградську область. За останніми даними, в результаті атаки пошкоджено 17 будинків, один знищено, і 5 осіб постраждали.Також спостерігаються проблеми зі світлом.
Також ми писали, що основною метою нічної атаки РФ стала західна частина України. Вибухи було чутно у Львові, Луцьку, Рівному, Хмельницькому та не тільки.
