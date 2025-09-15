ua en ru
Россияне пытаются разрушить ключевые узловые станции, - "Укрзализныця"

Понедельник 15 сентября 2025 15:48
Россияне пытаются разрушить ключевые узловые станции, - "Укрзализныця" Фото: россияне пытаются разрушить ключевые узловые станции УЗ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С июля россияне начали волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру Украины. Оккупанты пытаются разрушить ключевые узловые станции.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

"Шахеды" массированно атакуют наши ключевые станции. Примерами являются атаки на станцию Лозовую, на станцию Синельниково, на станцию Казатин. То есть практически по всей стране они бьют по узловым станциям", - рассказал Перцовский.

По его словам, речь идет о комплексных атаках, когда под удар попадают и энергетические подстанции, и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы.

"Враг бьет так, чтобы, по сути, узел был разрушен", - отметил глава "Укрзализныци".

Он также отметил героизмом сотрудников "Укрзализныци", которые не боятся повторных ударов россиян, выходят и восстанавливают инфраструктуру.

"Даже когда ключевые узловые станции под атакой, мы не отменяем поезда. Мы находим возможности изменения в расписании, но всегда едем. И это отмечают украинцы. Благодарят железнодорожников за такую выносливость", - подчеркнул Перцовский.

Атаки по железнодорожной инфраструктуре

Напомним, ночью 7 сентября в Кременчуге Полтавской области оккупанты попали в мост через Днепр, который относится к инфраструктуре "Укрзализныци". Его временно перекрывали. Из-за этого ряд поездов курсировали с ограничениями, или были временно отменены.

Днем ранее Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. В "Укрзализныце" уточнили, что участок перед Славянском остался без тока, из-за чего задержались несколько поездов.

Также россияне в ночь на 3 сентября атаковали дронами Кировоградскую область. В результате обстрела была повреждена железнодорожная инфраструктура.

