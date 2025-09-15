Россияне пытаются разрушить ключевые узловые станции, - "Укрзализныця"

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии "Укринформу" сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

"Шахеды" массированно атакуют наши ключевые станции. Примерами являются атаки на станцию Лозовую, на станцию Синельниково, на станцию Казатин. То есть практически по всей стране они бьют по узловым станциям", - рассказал Перцовский.

По его словам, речь идет о комплексных атаках, когда под удар попадают и энергетические подстанции, и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы.

"Враг бьет так, чтобы, по сути, узел был разрушен", - отметил глава "Укрзализныци".

Он также отметил героизмом сотрудников "Укрзализныци", которые не боятся повторных ударов россиян, выходят и восстанавливают инфраструктуру.

"Даже когда ключевые узловые станции под атакой, мы не отменяем поезда. Мы находим возможности изменения в расписании, но всегда едем. И это отмечают украинцы. Благодарят железнодорожников за такую выносливость", - подчеркнул Перцовский.