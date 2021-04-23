УЗ будет онлайн продавать билеты в Беларусь. Как только возобновят сообщение

"Укрзализныця" будет онлайн продавать билеты на поезда в Беларусь. Такую опцию запустят, как только страны возобновят железнодорожное сообщение.
Об этом говорится в сообщении на сайте УЗ.
Сообщается, что "Укрзализныця" и "Белорусская железная дорога" уже подготовили соответствующее соглашение.
"Расширение онлайн-услуг в международных железнодорожных перевозок - требование сегодняшнего дня и комфорт наших пассажиров", - отметил и.о. главы правления УЗ Иван Юрик.
Пока решение поддержало правление украинской компании, на очереди - принятие решения белорусскими коллегами. После подписания соглашения пассажиры смогут осуществлять поездки в сообщении с Беларусью по электронным проездным документам без обращения в билетную кассу.
Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возобновила курсирование поездов дальнего сообщения в Черновицкой области после того, как регион вышел из "красной зоны" карантина.
До этого РБК-Украина писало, как происходят пассажирские перевозки в "красных зонах".