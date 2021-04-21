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В Черновицкой области восстанавливают движение поездов

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 20:43
В Черновицкой области восстанавливают движение поездов Фото: в Черновицкой области восстанавливают движение поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

"Укрзализныця" с 22 апреля возобновляет курсирование поездов дальнего сообщения в Черновицкой области. Это стало возможным в силу с улучшением эпидемиологической ситуации и выхода области из "красной зоны" карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

В частности, возобновляется курсирование по полноценному маршруту:

  • №7/8 Киев-Черновцы-Киев;
  • №117/118 Киев-Черновцы-Киев;
  • №135/136 Одесса-Черновцы-Одесса;
  • №357/358 Киев-Рахов-Киев.

Продажа билетов на эти направления уже открыта.

Напомним, сегодня Черновицкая область вышла из "красной зоны" карантина и перешла в желтую.

Ранее "Укрзализныця" увеличила количество дополнительных поездов на время Пасхи и майских праздников, чтобы "сохранить возможность соблюдать социальную дистанцию пассажирами".

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