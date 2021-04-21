В Черновицкой области восстанавливают движение поездов
Фото: в Черновицкой области восстанавливают движение поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Укрзализныця" с 22 апреля возобновляет курсирование поездов дальнего сообщения в Черновицкой области. Это стало возможным в силу с улучшением эпидемиологической ситуации и выхода области из "красной зоны" карантина.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
В частности, возобновляется курсирование по полноценному маршруту:
- №7/8 Киев-Черновцы-Киев;
- №117/118 Киев-Черновцы-Киев;
- №135/136 Одесса-Черновцы-Одесса;
- №357/358 Киев-Рахов-Киев.
Продажа билетов на эти направления уже открыта.
Напомним, сегодня Черновицкая область вышла из "красной зоны" карантина и перешла в желтую.
Ранее "Укрзализныця" увеличила количество дополнительных поездов на время Пасхи и майских праздников, чтобы "сохранить возможность соблюдать социальную дистанцию пассажирами".