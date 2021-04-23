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УЗ онлайн продаватиме квитки до Білорусі. Як тільки відновлять сполучення

Автор: РБК-Україна

"Укрзалізниця" буде онлайн продавати квитки на потяги до Білорусі. Таку опцію запустять, як тільки країни відновлять залізничне сполучення.

Про це йдеться в повідомленні на сайті УЗ.

Повідомляється, що "Укрзалізниця" і "Білоруська залізниця" вже підготували відповідну угоду.

"Розширення онлайн-послуг у міжнародних залізничних перевезень - вимога сьогодення і комфорт наших пасажирів", - зазначив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик.

Поки рішення підтримало правління української компанії, на черзі - прийняття рішення білоруськими колегами. Після підписання угоди пасажири зможуть здійснювати поїздки в сполученні з Білоруссю за електронними проїзними документами без звернення до квиткової каси.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновила курсування поїздів далекого сполучення в Чернівецькій області після того, як регіон вийшов з "червоної зони" карантину.

До цього РБК-Україна писало, як відбуваються пасажирські перевезення в "червоних зонах".

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