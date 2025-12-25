UA

"УЗ 3000": стало відомо, скільки квитків уже придбали українці і які напрями найпопулярніші

Більш як 40 тисяч квитків уже "купили" за програмою "УЗ 3000" (фото: Укрзалізниця facebook com Ministry for restoration)
Автор: Василина Копитко

Українці активно користуються державною програмою доступних подорожей "3000 км Україною". Вже придбано понад 40 тисяч квитків.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби у Telegram.

Які маршрути мають найбільший попит

Серед найпопулярніших напрямків:

  • Фастів - Конотоп;
  • Одеса - Запоріжжя;
  • Київ / Жмеринка - Шостка;
  • Запоріжжя - Львів;
  • Суми - Рахів.

Саме ці маршрути об’єднують великі міста з прифронтовими громадами, що є одним із ключових завдань програми.

Як працює програма

"3000 км Україною" дозволяє українцям здійснювати безоплатні поїздки у межах 3 000 км у непікові періоди. Основний акцент зроблено на напрямках до прифронтових територій.

Квитки можна оформити через застосунок "Укрзалізниці".

Навіщо запровадили програму

Програма має одразу кілька цілей:

  • підтримка мешканців громад поблизу лінії фронту;
  • більш рівномірний розподіл пасажиропотоку;
  • ефективніше використання наявних ресурсів залізниці.

При цьому для реалізації ініціативи не залучаються додаткові кошти державного бюджету.

Що буде далі

У майбутньому програму планують розширити на всю країну. У непікові сезони "Укрзалізниця" зможе пропонувати близько 250 тисяч місць щомісяця, що створює додаткові можливості для подорожей українців за доступними цінами та зменшує навантаження у пікові періоди перевезень.

Читайте також про те, що безкоштовні "3000 км Україною" від "УЗ" уже в застосунку, а також пояснювали, як активувати й отримати квитки.

Раніше ми писали про те, які квитки можуть подорожчати для пасажирів й чому. А ще - ми пояснювали, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.

