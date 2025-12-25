"УЗ 3000": стало відомо, скільки квитків уже придбали українці і які напрями найпопулярніші

Українці активно користуються державною програмою доступних подорожей "3000 км Україною". Вже придбано понад 40 тисяч квитків.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби у Telegram.
Серед найпопулярніших напрямків:
Саме ці маршрути об’єднують великі міста з прифронтовими громадами, що є одним із ключових завдань програми.
"3000 км Україною" дозволяє українцям здійснювати безоплатні поїздки у межах 3 000 км у непікові періоди. Основний акцент зроблено на напрямках до прифронтових територій.
Квитки можна оформити через застосунок "Укрзалізниці".
Програма має одразу кілька цілей:
При цьому для реалізації ініціативи не залучаються додаткові кошти державного бюджету.
У майбутньому програму планують розширити на всю країну. У непікові сезони "Укрзалізниця" зможе пропонувати близько 250 тисяч місць щомісяця, що створює додаткові можливості для подорожей українців за доступними цінами та зменшує навантаження у пікові періоди перевезень.
