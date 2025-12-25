RU

Общество Образование Деньги Изменения

"УЗ 3000": стало известно, сколько билетов уже приобрели украинцы и какие направления в спросе

Более 40 тысяч билетов уже "купили" по программе "УЗ 3000" (фото: Укрзализныця facebook com Ministry for restoration)
Автор: Василина Копытко

Украинцы активно пользуются государственной программой доступных путешествий "3000 км по Украине". Уже приобретено более 40 тысяч билетов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебы в Telegram.

Какие маршруты пользуются наибольшим спросом

Среди самых популярных направлений:

  • Фастов - Конотоп;
  • Одесса - Запорожье;
  • Киев/Жмеринка - Шостка;
  • Запорожье - Львов;
  • Сумы - Рахов.

Именно эти маршруты объединяют крупные города с прифронтовыми громадами, что является одной из ключевых задач программы.

Как работает программа

"3000 км по Украине" позволяет украинцам осуществлять бесплатные поездки в пределах 3 000 км в непиковые периоды. Основной акцент сделан на направлениях к прифронтовым территориям.

Билеты можно оформить через приложение "Укрзализныци".

Зачем ввели программу

Программа имеет сразу несколько целей:

  • поддержка жителей громад вблизи линии фронта;
  • более равномерное распределение пассажиропотока;
  • более эффективное использование имеющихся ресурсов железной дороги.

При этом для реализации инициативы не привлекаются дополнительные средства государственного бюджета.

Что будет дальше

В будущем программу планируют расширить на всю страну. В непиковые сезоны "Укрзализныця" сможет предлагать около 250 тысяч мест ежемесячно, что создает дополнительные возможности для путешествий украинцев по доступным ценам и уменьшает нагрузку в пиковые периоды перевозок.

Читайте также о том, что бесплатные "3000 км по Украине" от "УЗ" уже в приложении, а также объясняли, как активировать и получить билеты.

Ранее мы писали о том, какие билеты могут подорожать для пассажиров и почему. А еще - мы объясняли, как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

