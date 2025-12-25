"УЗ 3000": стало известно, сколько билетов уже приобрели украинцы и какие направления в спросе

Украинцы активно пользуются государственной программой доступных путешествий "3000 км по Украине". Уже приобретено более 40 тысяч билетов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебы в Telegram.
Среди самых популярных направлений:
Именно эти маршруты объединяют крупные города с прифронтовыми громадами, что является одной из ключевых задач программы.
"3000 км по Украине" позволяет украинцам осуществлять бесплатные поездки в пределах 3 000 км в непиковые периоды. Основной акцент сделан на направлениях к прифронтовым территориям.
Билеты можно оформить через приложение "Укрзализныци".
Программа имеет сразу несколько целей:
При этом для реализации инициативы не привлекаются дополнительные средства государственного бюджета.
В будущем программу планируют расширить на всю страну. В непиковые сезоны "Укрзализныця" сможет предлагать около 250 тысяч мест ежемесячно, что создает дополнительные возможности для путешествий украинцев по доступным ценам и уменьшает нагрузку в пиковые периоды перевозок.
