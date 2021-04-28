Увольнение Кабмином главы "Нафтогаза" осложняет переговоры с МВФ, - Bloomberg
Решение правительства Украины уволить главу государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" может грозить осложнением переговоров о предоставлении международной помощи в размере 5,5 млрд долларов.
Об этом говорится в статье Вloomberg.
"Неожиданный шаг рискует расстроить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд, которые поддержали Коболева и уже были потрясены массовым уходом реформаторов", - пишет издание.
В материале также отмечается, что Коболев был главным архитектором капитального ремонта энергетики, который помог "бывшей советской стране сократить бюджетный дефицит", и именно он "привел Украину к многомиллиардной победе в судебном споре против российского Газпрома в 2018 году".
Напомним, сегодня появилась информация об увольнении Андрея Коболева из "Нафтогаза". В то же время в "Нафтогазе" официально не комментировали это, а источник РБК-Украина рассказал, что процедура увольнения якобы была нарушена.
Сам Коболев отреагировал на увольнение, заявив, что узнал о нем из новостей и заявлений о своей отставке не писал.
Как писало РБК-Украина, Кабмин уже назначил нового главу " Нафтогаза". Компанию возглавил Юрий Витренко, который до этого был исполняющим обязанности министра энергетики.