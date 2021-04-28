ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Увольнение Кабмином главы "Нафтогаза" осложняет переговоры с МВФ, - Bloomberg

Новина українською → Киев, Среда 28 апреля 2021 22:01
Увольнение Кабмином главы "Нафтогаза" осложняет переговоры с МВФ, - Bloomberg Фото: увольнение главы "Нафтогаза" осложняет переговоры с МВФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Решение правительства Украины уволить главу государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" может грозить осложнением переговоров о предоставлении международной помощи в размере 5,5 млрд долларов.

Об этом говорится в статье Вloomberg.

"Неожиданный шаг рискует расстроить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд, которые поддержали Коболева и уже были потрясены массовым уходом реформаторов", - пишет издание.

В материале также отмечается, что Коболев был главным архитектором капитального ремонта энергетики, который помог "бывшей советской стране сократить бюджетный дефицит", и именно он "привел Украину к многомиллиардной победе в судебном споре против российского Газпрома в 2018 году".

Напомним, сегодня появилась информация об увольнении Андрея Коболева из "Нафтогаза". В то же время в "Нафтогазе" официально не комментировали это, а источник РБК-Украина рассказал, что процедура увольнения якобы была нарушена.

Сам Коболев отреагировал на увольнение, заявив, что узнал о нем из новостей и заявлений о своей отставке не писал.

Как писало РБК-Украина, Кабмин уже назначил нового главу " Нафтогаза". Компанию возглавил Юрий Витренко, который до этого был исполняющим обязанности министра энергетики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Андрей Коболев МВФ Нафтогаз Украины
NEWS
Киев выходит из локдауна: опубликован полный список смягчений
Киев выходит из локдауна: опубликован полный список смягчений
DAILY
Галина Третьякова: Мы должны платить пенсионерам с оккупированного Донбасса
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Галина Третьякова: Мы должны платить пенсионерам с оккупированного Донбасса