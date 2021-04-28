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Звільнення Кабміном глави "Нафтогазу" ускладнює переговори з МВФ, - Bloomberg

Новость на русском → Києва, Середа 28 квітня 2021 22:01
Звільнення Кабміном глави "Нафтогазу" ускладнює переговори з МВФ, - Bloomberg Фото: звільнення глави "Нафтогазу" ускладнює переговори з МВФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Рішення уряду України звільнити голову державної нафтогазової компанії "Нафтогаз України" може загрожувати ускладненням переговорів про надання міжнародної допомоги в розмірі 5,5 млрд доларів.

Про це йдеться в статті Вloomberg.

"Несподіваний крок ризикує засмутити західних донорів, у тому числі Міжнародний валютний фонд, які підтримали Коболєва і вже були вражені масовим відходом реформаторів", - пише видання.

У матеріалі також наголошується, що Коболєв був головним архітектором капітального ремонту енергетики, який допоміг "колишній радянській країні скоротити бюджетний дефіцит", і саме він "привів Україну до багатомільярдної перемоги в судовій суперечці проти російського Газпрому в 2018 році".

Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація про звільнення Андрія Коболєва з "Нафтогазу". Водночас в "Нафтогазі" офіційно не коментували це, а джерело РБК-Україна розповіло, що процедура звільнення нібито була порушена.

Сам Коболєв відреагував на звільнення, заявивши, що дізнався про нього з новин і заяв про свою відставку не писав.

Як писало РБК-Україна, Кабмін вже призначив нового голову "рбкНафтогазу". Компанію очолив Юрій Вітренко, який до цього був виконуючим обов'язки міністра енергетики.

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