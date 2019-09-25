Уволен глава Государственной архитектурно-строительной инспекции

Кабинет министров Украины на заседании 25 сентября уволил главу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Сергея Кузьмина. Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании Кабмина.

По его словам, правительство уволило Кузьмина и назначило исполняющим обязанности руководителя ГАСИ Александра Строкача.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров назначил Игоря Клименко новым главой Национальной полиции. До этого он был заместителем главы НПУ - начальником департамента кадрового обеспечения.

Вчера прежний глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что уходит в отставку. Это заявление было сделано на фоне скандала с задержанием его бывшей супруги в Польше. Местная прокуратура подозревает ее в попытке отмывания денег.

Кроме того, сегодня стало известно, что бывшего нардепа Антона Геращенко назначили замминистра внутренних дел Украины. Отметим, Геращенко является давним соратником нынешнего главы МВД Арсена Авакова.