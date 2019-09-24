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Князев уходит в отставку

Новости » Политика    24.09.2019 - 16:30
Князев уходит в отставку
Фото: Сергей Князев (РБК-Украина)   

Князев подал заявление об отставке Арсену Авакову

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев уходит в отставку. Об это он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Князев отметил, что был назначен главой Национальной полиции 8 февраля 2018 года, и за это время в СМИ неоднократно "появлялись грязные истории".

"Глава Нацполиции - это не политическая должность. Я очень люблю свою работу, я принял решение подать в отставку. Я только что передал министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности", - заявил Князев.

НАЖИВО: Брифінг голови Нацполіції Сергія Князєва

НАЖИВО: Брифінг голови Нацполіції Сергія Князєва

Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Вівторок, 24 вересня 2019 р.

Напомним, ранее стало известно о задержании на границе с Польшей экс-жены Князева с крупной незадекларированной суммой. В частности, были задержаны Виктория Князева, граждане Украины Вадим Каган и Андрей Посметюк, а также гражданин Хорватии Боян Малик. В автомобиле они перевозили 650 тысяч евро.

Как объяснил Князев, его бывшая жена уже несколько лет является сотрудником крупной строительной компании "Атлант", а эти деньги были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре Киева.

Глава Высшего совета правосудия подал в отставку
Новости Украины полицияотставкаСергей Князев
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