Звільнено голову Державної архітектурно-будівельної інспекції

Кабінет міністрів України на засіданні 25 вересня звільнив главу Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Сергія Кузьміна. Про це у Facebook повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, який присутній на засіданні Кабміну.

За його словами, уряд звільнив Кузьміна і призначив виконуючим обов'язки керівника ДАБІ Олександра Строкача.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів призначив Ігоря Клименка новим головою Національної поліції. До цього він був заступником голови НПУ - начальником департаменту кадрового забезпечення.

Вчора колишній голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що йде у відставку. Ця заява була зроблена на тлі скандалу з затриманням його колишньої дружини в Польщі. Місцева прокуратура підозрює її в спробі відмивання грошей.

Крім того, сьогодні стало відомо, що колишнього нардепа Антона Геращенка призначили заступником міністра внутрішніх справ України. Зазначимо, Геращенко є давнім соратником нинішнього глави МВС Арсена Авакова.