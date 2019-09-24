В Кабмине назвали дату перехода на зимнее время

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ночь на 27 октября часы переведут на час назад

В Украине в ночь на 27 октября перейдут на зимнее время, переведя часы на один час назад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованное в Facebook распоряжение замглавы Минэкономики - торгового представителя Тараса Качки.

В частности, Качка опубликовал документ, в котором говорится, что согласно постановлению Кабмина о порядке исчисления времени на территории Украины 27 октября в 04:00 отменяется летнее время с переводом стрелки часов на один час назад.

Фото: документ Минэкономики

Напомним, в марте Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов с 2021 года. Весеннее голосования не было последним в вопросе отмены перевода часов, но должно было стать основой дискуссии в странах ЕС для выработки общей позиции. На сегодня законодательство ЕС обязывает страны-участницы переводить время в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Предполагается, что после отмены перевода часов страны ЕС не смогут самостоятельно делать это в течение года, но им дадут право решить, в каком часовом поясе находиться.