Увага всім американцям: США випустили глобальне попередження

У заяві Державного департаменту США наголошується, що громадяни США повинні дотримуватися запобіжних заходів, особливо перебуваючи в регіонах із підвищеною загрозою, і слідувати вказівкам найближчих посольств або консульств.

Рекомендації для мандрівників

У повідомленні Держдепу підкреслюється можливість перебоїв в авіасполученні через періодичне закриття повітряного простору.

Американцям радять заздалегідь перевіряти маршрути і враховувати потенційні обмеження під час поїздок.

Хронологія конфлікту

Масштабна операція США спільно з Ізраїлем проти об'єктів в Ірані почалася вранці 28 січня, коли ізраїльські сили завдали ударів по ключових інфраструктурних об'єктах Тегерана.

У відповідь іранські збройні сили атакували союзні США бази на Близькому Сході і не виключають ударів по цивільній інфраструктурі.

Тривалість операції

За прогнозами Вашингтона, військова кампанія проти Ірану може тривати кілька днів і охоплювати значні регіони Близького Сходу.

У зв'язку з цим американцям рекомендується суворо дотримуватися заходів безпеки й уважно стежити за оновленнями від офіційних джерел.