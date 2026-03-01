Увага всім американцям: США випустили глобальне попередження

На тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході Державний департамент США випустив офіційне попередження для американців по всьому світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Державного департаменту США.
У заяві Державного департаменту США наголошується, що громадяни США повинні дотримуватися запобіжних заходів, особливо перебуваючи в регіонах із підвищеною загрозою, і слідувати вказівкам найближчих посольств або консульств.
У повідомленні Держдепу підкреслюється можливість перебоїв в авіасполученні через періодичне закриття повітряного простору.
Американцям радять заздалегідь перевіряти маршрути і враховувати потенційні обмеження під час поїздок.
Масштабна операція США спільно з Ізраїлем проти об'єктів в Ірані почалася вранці 28 січня, коли ізраїльські сили завдали ударів по ключових інфраструктурних об'єктах Тегерана.
У відповідь іранські збройні сили атакували союзні США бази на Близькому Сході і не виключають ударів по цивільній інфраструктурі.
За прогнозами Вашингтона, військова кампанія проти Ірану може тривати кілька днів і охоплювати значні регіони Близького Сходу.
У зв'язку з цим американцям рекомендується суворо дотримуватися заходів безпеки й уважно стежити за оновленнями від офіційних джерел.
Нагадуємо, що президент Дональд Трамп перед ухваленням рішення про нанесення ударів по Ірану отримав серію брифінгів, на яких йому детально виклали можливі ризики та прогнози розвитку подій у разі початку військової операції проти Тегерана.
Зазначимо, що Єменське терористичне угруповання Ансар Аллах (хусити) заявило про свою підтримку Ірану на тлі військової операції США та Ізраїлю і пообіцяло відновити атаки на морські судна в районі Червоного моря.