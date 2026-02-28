ua en ru
Єменські хусити виступили на боці Ірану: погрожують атакувати Ізраїль та судноплавство

Ємен, Субота 28 лютого 2026 15:55
Єменські хусити виступили на боці Ірану: погрожують атакувати Ізраїль та судноплавство Ілюстративне фото: іранські "проксі" - хусити (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Єменське терористичне угруповання "Ансар Аллах" (хусити) на тлі операції США та Ізраїлю оголосило про підтримку Ірану та пообіцяло відновити обстріли судноплавства в Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Читайте також: Війна на знищення режиму? Чому США та Ізраїль почали масовану атаку на Іран

Хусити планують відновити удари ракетами та безпілотниками по судноплавних маршрутах в Червоному морі. Також вони хочуть обстрілювати ракетами Ізраїль.

Вже ввечері 28 лютого, сказав журналістам один з високопосадових хуситів, може початися серія ударів по Ізраїлю та суднам в Червоному морі. Причина - операція США та Ізраїлю проти Ірану.

Видання нагадало, що хусити припинили атакувати судна в акваторії після того, як уклали угоду з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Хусити припинили обстріли, а США - удари по Ємену. А з жовтня 2025 року хусити припинили атакувати Ізраїль.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

Нагадаємо, що зранку 28 лютого в Ірані пролунали численні вибухи. Як спочатку було заявлено, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. Але пізніше стало відомо, що це масштабна спільна операція, у якій беруть участь США.

Зокрема президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані для усунення загроз з боку чинного режиму.

Серед цілей удару Ізраїлю та США по Ірану були верховний лідер Алі Хаменеї президент Масуд Пезешкіян та інші топ-посадовці країни. У відповідь Іран випустив ракети у бік території Ізраїлю. Також Тегеран завдав ударів по віськових об'єктах США у Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Кувейті та Саудівській Аравії.

