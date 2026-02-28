Ризик втрат та "історичний шанс": що доповіли Трампу перед ударами по Ірану, - Reuters

Президент США Дональд Трамп перед рішенням атакувати Іран отримав брифінги, на яких йому розповіли про ризики та перспективи початку військової компанії проти Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами чиновника США, доповідачі описали операцію як сценарій із високим ризиком, але й високою потенційною вигодою. Ризик полягає в значних втратах серед американців, а перспектива - у зміні поколінь на Близькому Сході на користь інтересів США.

Трамп, судячи з усього, поділяв цю оцінку, оскільки на початку операції визнав, наскільки високі ставки.

"Життя відважних американських героїв можуть бути втрачені. Але ми робимо це не заради теперішнього моменту, а заради майбутнього, і це благородна місія", - сказав він у відеозверненні.

Reuters зазначає, що брифінги, підготовлені командою Трампа з нацбезпеки, допомагають пояснити, як американський лідер ухвалив рішення про проведення, "мабуть, найризикованішої військової операції США від часу вторгнення до Іраку 2003 року".

Другий чиновник США заявив, що перед ударами Білий дім був проінформований про низку ризиків, пов'язаних з операціями проти Ірану, включно з ударами у відповідь іранськими ракетами по кількох американських базах у регіоні, які можуть подолати оборону об'єктів.

Крім того, була інформація про ризик нападу "іранських маріонеток на американські війська в Іраку та Сирії".

Також офіційний представник заявив, що незважаючи на масштабне нарощування військової потужності США, існують обмеження щодо систем ППО, які поспіхом були розгорнуті в регіоні.