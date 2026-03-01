RU

Внимание всем американцам: США выпустили глобальное предупреждение

Фото: война в Иране (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке Государственный департамент США выпустил официальное предупреждение для американцев по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственного департамента США.

Читайте также: Хаменеи мертв: Трамп обратился к Ирану

В заявлении Государственного департамента США отмечается, что граждане США должны соблюдать меры предосторожности, особенно находясь в регионах с повышенной угрозой, и следовать указаниям ближайших посольств или консульств.

Рекомендации для путешественников

В сообщении Госдепа подчеркивается возможность перебоев в авиасообщении из-за периодического закрытия воздушного пространства.

Американцам советуют заранее проверять маршруты и учитывать потенциальные ограничения при поездках.

Хронология конфликта

Масштабная операция США совместно с Израилем против объектов в Иране началась утром 28 января, когда израильские силы нанесли удары по ключевым инфраструктурным объектам Тегерана.

В ответ иранские вооруженные силы атаковали союзные США базы на Ближнем Востоке и не исключают удары по гражданской инфраструктуре.

Длительность операции

По прогнозам Вашингтона, военная кампания против Ирана может занять несколько дней и охватывать значительные регионы Ближнего Востока.

В связи с этим американцам рекомендуется строго соблюдать меры безопасности и внимательно следить за обновлениями от официальных источников.

Напоминаем, что президент Дональд Трамп перед принятием решения о нанесении ударов по Ирану получил серию брифингов, на которых ему подробно изложили возможные риски и прогнозы развития событий в случае начала военной операции против Тегерана.

Отметим, что Йеменская террористическая группировка Ансар Аллах (хуситы) заявила о своей поддержке Ирана на фоне военной операции США и Израиля и пообещала возобновить атаки на морские суда в районе Красного моря.

ИранСоединенные Штаты Америки