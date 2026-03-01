Внимание всем американцам: США выпустили глобальное предупреждение

Напоминаем, что президент Дональд Трамп перед принятием решения о нанесении ударов по Ирану получил серию брифингов, на которых ему подробно изложили возможные риски и прогнозы развития событий в случае начала военной операции против Тегерана.

Отметим, что Йеменская террористическая группировка Ансар Аллах (хуситы) заявила о своей поддержке Ирана на фоне военной операции США и Израиля и пообещала возобновить атаки на морские суда в районе Красного моря.