Утвержден показатель зарплаты для расчета пенсий за 2020 год: как изменилась сумма

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за декабрь 2020 года, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата составила 13 320,55 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ .

Кроме того, ПФУ утвердил показатель средней заработной платы для расчета пенсий за 2020 год в сумме 10 340,35 гривен.

Таким образом, за год средняя зарплата выросла на 12,3%. За 2019 год этот показатель составлял 9205,19 гривен.