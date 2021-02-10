ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Затверджено показник зарплати для розрахунку пенсій за 2020 рік: як змінилася сума

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 12:22
Затверджено показник зарплати для розрахунку пенсій за 2020 рік: як змінилася сума Фото: гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за грудень 2020 року, який згідно із законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Середня зарплата склала 13 320,55 гривень.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Затверджено показник зарплати для розрахунку пенсій за 2020 рік: як змінилася сума

Крім того, ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати для розрахунку пенсій за 2020 рік в сумі 10 340,35 гривень.

Затверджено показник зарплати для розрахунку пенсій за 2020 рік: як змінилася сума

Таким чином, за рік середня зарплата виросла на 12,3%. За 2019 рік цей показник становив 9205,19 гривень.

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року склала 11 591 гривню. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з офіційним прогнозом уряду, середня зарплата у 2021 році складе 13 643 гривні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка пенсии Пенсионный фонд Украины зарплата
NEWS
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту
DAILY
Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи