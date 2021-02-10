Затверджено показник зарплати для розрахунку пенсій за 2020 рік: як змінилася сума

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за грудень 2020 року, який згідно із законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Середня зарплата склала 13 320,55 гривень.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ .

Крім того, ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати для розрахунку пенсій за 2020 рік в сумі 10 340,35 гривень.

Таким чином, за рік середня зарплата виросла на 12,3%. За 2019 рік цей показник становив 9205,19 гривень.