Семь ракет с трех самолетов. Новые подробности ракетного удара по Одесской области

По Одесской области в понедельник, 11 июля, Россия ударила 7 ракетами из самолетов, направлявшихся из акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram .

"Предварительно без жертв информация о разрушениях уточняется", - добавляет Тимошенко.

По его словам, одна из ракет попала в частный дом.

"Около 11:30 из акватории Черного моря оккупанты выпустили 7 ракет из самолетов Су-27, Су-30 и Су-35", - рассказал он.

В понедельник, 11 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Изначально сообщалось о 4 ракетах, выпущенных россиянами по региону.

Также в понедельник, 11 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. 31 человек ранен, в том числе 2 ребенка, трое погибших.

Кроме того, утром 11 июля российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, запустив 6 ракет. В результате обстрела ранения получил один человек.

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