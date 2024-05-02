"Утилізують в Часовому Яру". Окупант пожалівся на втрати Росії (перехоплення)

Російський загарбник розповів про втрати в Часовому Яру, внаслідок яких Росія набирає до військ ще більше людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"Кажу, що народу набирають жесть, а вони усі утилізуються в цьому, Часовому Яру. Там же наступ йде. У вас стоїть фронт (у співбесідника, - ред.), тому можливо й не видно. Просто зараз, кажу, розвісили усюди плакати лям 200, одноразові виплати, пільги...", - заявив окупант.

Ситуація в Часовому Яру

Як відзначав раніше президент Володимир Зеленський, російські терористи планують окупувати Часів Яр до так званого "дня перемоги", тобто, 9 травня. Водночас якщо Сили оборони зможуть вистояти, це дозволить розбити плани ворога щодо літнього наступу.

Згідно з даними британської розвідки, терористи в Часовому Яру застосовують тактику, як й в Авдіївці - скидають у районі багато авіабомб. За словами начальника Часовоярської міської військової адміністрації Сергія Чауса, наразі бойові дії дійшли до межі міста.

Про те, що відбувається на фронті і які завдання ставлять у Кремлі - читайте в матеріалі РБК-Україна.