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"Утилізують в Часовому Яру". Окупант пожалівся на втрати Росії (перехоплення)

Четвер 02 травня 2024 19:25
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"Утилізують в Часовому Яру". Окупант пожалівся на втрати Росії (перехоплення) Фото: окупант пожалівся на втрати Росії в Часовому Яру (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російський загарбник розповів про втрати в Часовому Яру, внаслідок яких Росія набирає до військ ще більше людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"Кажу, що народу набирають жесть, а вони усі утилізуються в цьому, Часовому Яру. Там же наступ йде. У вас стоїть фронт (у співбесідника, - ред.), тому можливо й не видно. Просто зараз, кажу, розвісили усюди плакати лям 200, одноразові виплати, пільги...", - заявив окупант.

Ситуація в Часовому Яру

Як відзначав раніше президент Володимир Зеленський, російські терористи планують окупувати Часів Яр до так званого "дня перемоги", тобто, 9 травня. Водночас якщо Сили оборони зможуть вистояти, це дозволить розбити плани ворога щодо літнього наступу.

Згідно з даними британської розвідки, терористи в Часовому Яру застосовують тактику, як й в Авдіївці - скидають у районі багато авіабомб. За словами начальника Часовоярської міської військової адміністрації Сергія Чауса, наразі бойові дії дійшли до межі міста.

Про те, що відбувається на фронті і які завдання ставлять у Кремлі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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