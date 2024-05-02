"Утилизируют в Часовом Яру". Оккупант пожаловался на потери России (перехват)

Российский захватчик рассказал о потерях в Часовом Яру, в результате которых Россия набирает в войска еще больше людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Говорю, что народу набирают жесть, а они все утилизируются в этом, Часовом Яру. Там же наступление идет. У вас стоит фронт (у собеседника, - ред.), поэтому возможно и не видно. Просто сейчас, говорю, развесили всюду плакаты лям 200, единовременные выплаты, льготы...", - заявил оккупант.

Ситуация во Временном Яру

Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, российские террористы планируют оккупировать Часов Яр до так называемого "дня победы", то есть 9 мая. В то же время, если Силы обороны смогут выстоять, это позволит разбить планы врага относительно летнего наступления.

Согласно данным британской разведки, террористы во Временном Яру применяют тактику, как и в Авдеевке - сбрасывают в районе много авиабомб. По словам начальника Часовоярской городской военной администрации Сергея Чауса, в настоящее время боевые действия дошли до границ города.

О том, что происходит на фронте и какие задачи ставят в Кремле - читайте в материале РБК-Украина.