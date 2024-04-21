Росія хоче до 9 травня захопити Часів Яр, а в червні почати контрнаступ, - Зеленський

Росія хоче до так званого "дня перемоги" 9 травня захопити Часів Яр в Донецькій області. Якщо українські війська встоять, то плани Росії почати контрнаступ в червні будуть розбиті.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News .

"Росія хоче до 1 червня мобілізувати 300 тисяч бійців. Ми до цього готуємось. До 9 травня Росія розраховує на сході України зайняти Часів Яр... Я розраховую, що ми вистоїмо, що надійде зброя вчасно, і ми зможемо відбити ворога, а потім розбити плани РФ щодо повномасштабних контрнаступальних дій в червні", - сказав президент.

За словами Зеленського, сьогодні українським бійцям, які тримають оборону на тому напрямку, не вистачає потрібного озброєння. Тому він розраховує на допомогу від США.

"Я нещодавно був в регіоні, говорив з бійцями. Бійцями не вистачає техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які коригують артилерійський вогонь Росії, а також не вистачає артилерійських снарядів", - наголосив він.