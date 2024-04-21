Росіяни у районі Часового Яру використовують тактику, як в Авдіївці, - розвідка Британії
Російські війська, які намагаються захопити Часів Яр у Донецькій області, використовують тактику, як в Авдіївці. Окупанти скидають у цьому районі багато авіабомб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twiiter (Х).
В оперативно-стратегічному угруповуванні "Хортиця" заявили, що окупанти скидають за добу 20-30 авіаційних бомб у районі Часового Яру. Їх скидають з літаків Су-25, які працюють поблизу лінії зіткнення, і Су-34, які діють на дистанції з використанням плануючих бомб.
"Це узгоджене бомбардування з повітря, і це тактика повторена з кампанії в Авдіївці", - йдеться у зведенні.
Як зазначає розвідка, місто Часів Яр міцно укріплене та розташоване на підвищенні. Російські сили просуваються в цьому районі повільно.
скриншот deepstatemap.live
Ситуація на фронті
Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на сході України загострилася. За його словами, росіянам наказали захопити Часів Яр до 9 травня.
Українські військові зазначають, що контролюють ситуацію у місті Часів Яр. Але окупанти не припиняють штурмів.
Загалом на фронті тривають важкі бої, які точаться у районі Куп'янська, на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
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