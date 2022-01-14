Уступки России будут стимулировать ее агрессию: МИД Литвы о "гарантиях безопасности"
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что уступки России лишь усилят напряжение в европейском регионе. Кроме того, это будет стимулировать агрессию со стороны Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
"Из-за агрессивной политики России ситуация в Восточной Европе остается напряженной: РФ продолжает дислокацию вооруженных сил у границ с Украиной, а также военный конфликт в восточной Украине, игнорирует международное право, выдвигает новые требования к европейскому сообществу из-за якобы существующих для России угроз, хотя угроза безопасности в первую очередь исходит от самой России", - отметил Ландсбергис.
По его словам, важно укреплять сотрудничество ЕС и НАТО с целью обеспечения эффективной оборонной политики, усиление восточного фланга НАТО и помощи восточным соседям в создании устойчивости к внешним угрозам.
"Мы должны наконец изучить уроки истории, что терпимость к агрессивной политике лишь усиливает напряжение и стимулирует еще большую агрессию", - подчеркнул Ландсбергис.
Говоря о ситуации с безопасностью в Украине, министр отметил, что никакие решения не должны приниматься непосредственно без Украины.
"Украинцы выиграли битву за европейское направление еще в 2014 году - они заплатили и все еще платят высокую цену за европейский выбор - поэтому мы не можем перед ними закрыть двери", - подчеркнул Ландсбергис.
Он добавил, что ЕС должен не только укреплять сотрудничество и диалог с Украиной в сферах безопасности и обороны, но и быть готовым принять жесткие политические и экономические меры, если Россия решит перейти к военным действиям.
Отметим, министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил, почему Москва только сейчас подняла вопрос о нерасширении НАТО.
При этом он заявил о двух "красных линиях" для Москвы в вопросе вступления Украины в НАТО.
Напомним, представители США и России Венди Шерман и Сергей Рябков 10 января провели первый раунд переговоров по поводу так называемых "гарантий безопасности".
Кроме этого, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО. В ходе встречи обсуждалась ситуация на границе Украины, угроза вторжения РФ и предложенные Москвой "гарантии безопасности".
После которых в РФ заявили, что оснований для новых встреч с пока нет, ведь они недовольны результатами переговоров.