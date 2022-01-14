Уступки России будут стимулировать ее агрессию: МИД Литвы о "гарантиях безопасности"

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что уступки России лишь усилят напряжение в европейском регионе. Кроме того, это будет стимулировать агрессию со стороны Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Из-за агрессивной политики России ситуация в Восточной Европе остается напряженной: РФ продолжает дислокацию вооруженных сил у границ с Украиной, а также военный конфликт в восточной Украине, игнорирует международное право, выдвигает новые требования к европейскому сообществу из-за якобы существующих для России угроз, хотя угроза безопасности в первую очередь исходит от самой России", - отметил Ландсбергис.

По его словам, важно укреплять сотрудничество ЕС и НАТО с целью обеспечения эффективной оборонной политики, усиление восточного фланга НАТО и помощи восточным соседям в создании устойчивости к внешним угрозам.

"Мы должны наконец изучить уроки истории, что терпимость к агрессивной политике лишь усиливает напряжение и стимулирует еще большую агрессию", - подчеркнул Ландсбергис.

Говоря о ситуации с безопасностью в Украине, министр отметил, что никакие решения не должны приниматься непосредственно без Украины.

"Украинцы выиграли битву за европейское направление еще в 2014 году - они заплатили и все еще платят высокую цену за европейский выбор - поэтому мы не можем перед ними закрыть двери", - подчеркнул Ландсбергис.

Он добавил, что ЕС должен не только укреплять сотрудничество и диалог с Украиной в сферах безопасности и обороны, но и быть готовым принять жесткие политические и экономические меры, если Россия решит перейти к военным действиям.