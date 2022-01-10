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"Гарантии безопасности". Будет ли второй раунд переговоров США и России

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Женева, Понедельник 10 января 2022 21:40
"Гарантии безопасности". Будет ли второй раунд переговоров США и России Фото: Венди Шерман и Сергей Рябков, представители США и РФ на переговорах (flickr.com/statephotos)
Автор: Дмитрий Левицкий

Представители США и России - Венди Шерман и Сергей Рябков - провели сегодня, 10 января, первый раунд переговоров по поводу "гарантий безопасности". Однако вопрос, будет ли новый раунд, пока остается открытым.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

После завершения почти восьмичасовых переговоров в Женеве стороны не смогли однозначно сказать, будет ли новый раунд.

Как сказал заместитель российского министра иностранных дел Рябков, проведение новых переговоров между США и РФ будет зависеть от результата дискуссий Москвы с НАТО и ОБСЕ. Только после этого в Кремле решат, нужен ли еще один раунд.

Представительница Госдепа Шерман также связала будущее нового раунда переговоров с Россией с результатами всех контактов, запланированных на этой неделе.

В то же время российская сторона не хочет, чтобы переговоры по так называемым "гарантиям безопасности" затянулись на месяцы или годы.

Возможность нового контакта между руководителями США и России, как заявил представитель российского МИДа, пока не обсуждается и не прорабатывается.

Напомним, накануне в российском МИДе заявляли, что переговоры с США могут ограничиться одной встречей, если американская сторона не согласится на предложения Москвы.

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