"Гарантии безопасности". Будет ли второй раунд переговоров США и России

Представители США и России - Венди Шерман и Сергей Рябков - провели сегодня, 10 января, первый раунд переговоров по поводу "гарантий безопасности". Однако вопрос, будет ли новый раунд, пока остается открытым.

После завершения почти восьмичасовых переговоров в Женеве стороны не смогли однозначно сказать, будет ли новый раунд.

Как сказал заместитель российского министра иностранных дел Рябков, проведение новых переговоров между США и РФ будет зависеть от результата дискуссий Москвы с НАТО и ОБСЕ. Только после этого в Кремле решат, нужен ли еще один раунд.

Представительница Госдепа Шерман также связала будущее нового раунда переговоров с Россией с результатами всех контактов, запланированных на этой неделе.

В то же время российская сторона не хочет, чтобы переговоры по так называемым "гарантиям безопасности" затянулись на месяцы или годы.

Возможность нового контакта между руководителями США и России, как заявил представитель российского МИДа, пока не обсуждается и не прорабатывается.