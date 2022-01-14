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Лавров назвал две "красные линии" России по вступлению Украины в НАТО

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Москва, Пятница 14 января 2022 11:40
Лавров назвал две "красные линии" России по вступлению Украины в НАТО Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о двух "красных линиях" для Москвы в вопросе вступления Украины в НАТО. Одной из них якобы является появление Альянса на российских границах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Категорически неприемлемо появление Альянса на российских границах, это настоящая красная линия. Даже если Украина не вступит в НАТО, появление там ударных вооружений и военных баз США на Азовском море - это вторая красная линия", - рассказал Лавров.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Организация Североатлантического договора приняла решение о включении Украины и Грузии в Альянс, но срок их вхождения пока не установлен.

Также Столтенберг ранее заявил, что две страны могут быстро присоединиться к Альянсу. По его словам, для этого необходимо политическое решение.

После чего в России обвинили НАТО в "заманивании в свои ряды" Украины и скандинавские страны.

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