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В России не видят оснований для новых переговоров по "гарантиям безопасности"

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Москва, Четверг 13 января 2022 13:38
В России не видят оснований для новых переговоров по "гарантиям безопасности" Фото: замглавы МИД РФ Сергей Рябков (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что оснований для новых встреч с США по "гарантиям безопасности" пока нет. В РФ недовольны результатами переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RTVI.

"Без прояснения того, есть ли хотя бы какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны по каким-то серьезным сюжетам, оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу", - сказал он.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по результатам раундов в Женеве и Брюсселе были неудачными.

Вчера в Брюсселе состоялось заседание совета Россия-НАТО. Генеральний секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у сторон разногласия, которые будет сложно преодолеть.

А 10 января в Женеве состоялись переговоры США и Россия по "гарантиям безопасности". После них в РФ заявили, что не собираются снова нападать на Украину, а США пообещали серьезные санкции.

Напомним, РФ пригрозила разорвать отношения с США.

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