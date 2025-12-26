В Уссурійську чули вибухи біля військової частини, відомої воєнними злочинами, - джерела

Інші успішні операції ГУР

Нагадаємо, у ніч з 21 на 22 грудня ударні дрони атакували Морський нафтовий термінал "Таманьнєфтєгаз" на території Краснодарського краю РФ.

Також повідомлялось, на російському військовому аеродромі під Липецьком спалахнула пожежа, там горіли два ворожі винищувачі Су-30 та Су-27.

Перед тим українські розвідники знищили російський військово-транспортний літак Ан-26 та ще дві дороговартісні цілі ворога у тимчасово окупованому Криму.