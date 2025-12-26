RU

В Уссурийске слышали взрывы возле воинской части, известной военными преступлениями, - источники

Фото: в Уссурийске слышали взрывы возле воинской части (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Ульяна Безпалько

Накануне Рождества, утром 24 декабря, в городе Уссурийск Приморского края РФ прогремели два взрыва вблизи воинской части 80-й бригады, которая известна своими военными преступлениями в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки Украины.

По данным источников, два взрыва прогремели на парковке воинской части 19288 - 80-й Витебской Краснознаменной бригады управления

В то же время официальные российские источники традиционно избегают деталей инцидента. В сообщениях местных СМИ происшествие называют якобы "хлопком сварочного аппарата".

Вместе с тем очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео с места происшествия.

На кадрах видно значительное количество полиции, сотрудников ФСБ и пожарных подразделений. Местные жители обращают внимание, что для ликвидации последствий "технической неисправности" были привлечены десятки силовиков, в том числе представителей спецслужб.

Источники в разведке отмечают, что оккупанты из 80-й бригады управления ВС РФ принимали активное участие в агрессивной войне против Украины.

Известны факты совершения ими военных преступлений, расстрелов гражданского населения на временно оккупированных территориях, в том числе и детей.

 

Другие успешные операции ГУР

Напомним, в ночь с 21 на 22 декабря ударные дроны атаковали Морской нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" на территории Краснодарского края РФ.

Также сообщалось, на российском военном аэродроме под Липецком вспыхнул пожар, там горели два вражеских истребителя Су-30 и Су-27.

Перед тем украинские разведчики уничтожили российский военно-транспортный самолет Ан-26 и еще две дорогостоящие цели врага во временно оккупированном Крыму.

