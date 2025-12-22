ua en ru
ГУР уразило літаки Су-27 та Су-30 на аеродромі у російському Липецьку: відео операції

Понеділок 22 грудня 2025 08:56
ГУР уразило літаки Су-27 та Су-30 на аеродромі у російському Липецьку: відео операції Фото: ГУР уразило літаки Су-27 та Су-30 на аеродромі у російському Липецьку (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

У ніч з 20 на 21 грудня на російському військовому аеродромі під Липецьком спалахнула пожежа — горіли два ворожі винищувачі Су-30 та Су-27.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.

"Внаслідок операції ГУР МО України, безпосередньо реалізованої представником руху опору злочинному російському режиму, обидва військові літаки агресора виведені з ладу", - зазначили у ГУР.

Зазначається, що орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які Росія використовувала у війні проти України, може складати до 100 млн доларів.

Літаки Су-27 та Су-30 із бортовими номерами "12" та "82" вдалось спалити завдяки ретельній підготовці та професіоналізму. Планування спецоперації на аеродромі під Липецьком зайняло два тижні.

"Вивчені маршрут патрулювання та графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий обʼєкт держави-агресора, уразити російські "сушки" прямо у захисному авіаційному ангарі, а потім – безперешкодно залишити аеродром", - додали у ГУР.

Удари по аеродромах РФ

Нагадаємо, 20 грудня стало відомо, що дрони Служби безпеки України атакували російський військовий аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

Було уражено два літаки Су-27. Один із літаків перебував на рульовий доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Його знищено.

Окрім того, 18 грудня безпілотники Служби уразили на цьому летовищі російської техніки на сотні мільйонів доларів: дві РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 "Тріумф", ЗРК "Панцир-С2" та літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.

