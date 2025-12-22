ГУР уразило літаки Су-27 та Су-30 на аеродромі у російському Липецьку: відео операції

У ніч з 20 на 21 грудня на російському військовому аеродромі під Липецьком спалахнула пожежа — горіли два ворожі винищувачі Су-30 та Су-27.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.

"Внаслідок операції ГУР МО України, безпосередньо реалізованої представником руху опору злочинному російському режиму, обидва військові літаки агресора виведені з ладу", - зазначили у ГУР.

Зазначається, що орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які Росія використовувала у війні проти України, може складати до 100 млн доларів.

Літаки Су-27 та Су-30 із бортовими номерами "12" та "82" вдалось спалити завдяки ретельній підготовці та професіоналізму. Планування спецоперації на аеродромі під Липецьком зайняло два тижні.

"Вивчені маршрут патрулювання та графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий обʼєкт держави-агресора, уразити російські "сушки" прямо у захисному авіаційному ангарі, а потім – безперешкодно залишити аеродром", - додали у ГУР.