В Уссурійську чули вибухи біля військової частини, відомої воєнними злочинами, - джерела

Напередодні Різдва, вранці 24 грудня, у місті Уссурійськ Приморського краю РФ пролунали два вибухи поблизу військової частини 80-ї бригади, яка відома своїми воєнними злочинами в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в Головному управлінні розвідки України.

Відомі факти здійснення ними військових злочинів, розстрілів цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, зокрема і дітей.

Джерела у розвідці зауважують, що окупанти з 80-ої бригади управління ЗС рф брали активну участь в агресивній війні проти України.

На кадрах видно значну кількість поліції, співробітників ФСБ та пожежних підрозділів. Місцеві жителі звертають увагу, що для ліквідації наслідків "технічної несправності" було залучено десятки силовиків, зокрема представників спецслужб.

Разом з тим очевидці публікують у соцмережах фото та відео з місця події.

За даними джерел, два вибухи пролунали на парковці військової частини 19288 - 80-ї Вітебської Червонопрапорної бригади управління

Інші успішні операції ГУР

Нагадаємо, у ніч з 21 на 22 грудня ударні дрони атакували Морський нафтовий термінал "Таманьнєфтєгаз" на території Краснодарського краю РФ.

Також повідомлялось, на російському військовому аеродромі під Липецьком спалахнула пожежа, там горіли два ворожі винищувачі Су-30 та Су-27.

Перед тим українські розвідники знищили російський військово-транспортний літак Ан-26 та ще дві дороговартісні цілі ворога у тимчасово окупованому Криму.