ua en ru
Пт, 26 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Уссурийске слышали взрывы возле воинской части, известной военными преступлениями, - источники

Пятница 26 декабря 2025 11:18
UA EN RU
В Уссурийске слышали взрывы возле воинской части, известной военными преступлениями, - источники Фото: в Уссурийске слышали взрывы возле воинской части (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Ульяна Безпалько

Накануне Рождества, утром 24 декабря, в городе Уссурийск Приморского края РФ прогремели два взрыва вблизи воинской части 80-й бригады, которая известна своими военными преступлениями в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки Украины.

По данным источников, два взрыва прогремели на парковке воинской части 19288 - 80-й Витебской Краснознаменной бригады управления

В то же время официальные российские источники традиционно избегают деталей инцидента. В сообщениях местных СМИ происшествие называют якобы "хлопком сварочного аппарата".

Вместе с тем очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео с места происшествия.

На кадрах видно значительное количество полиции, сотрудников ФСБ и пожарных подразделений. Местные жители обращают внимание, что для ликвидации последствий "технической неисправности" были привлечены десятки силовиков, в том числе представителей спецслужб.

Источники в разведке отмечают, что оккупанты из 80-й бригады управления ВС РФ принимали активное участие в агрессивной войне против Украины.

Известны факты совершения ими военных преступлений, расстрелов гражданского населения на временно оккупированных территориях, в том числе и детей.

Другие успешные операции ГУР

Напомним, в ночь с 21 на 22 декабря ударные дроны атаковали Морской нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" на территории Краснодарского края РФ.

Также сообщалось, на российском военном аэродроме под Липецком вспыхнул пожар, там горели два вражеских истребителя Су-30 и Су-27.

Перед тем украинские разведчики уничтожили российский военно-транспортный самолет Ан-26 и еще две дорогостоящие цели врага во временно оккупированном Крыму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года
Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну