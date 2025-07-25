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Успіння святої Анни 25 липня: що не можна робити сьогодні, народні прикмети

П'ятниця 25 липня 2025 05:44
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Успіння святої Анни 25 липня: що не можна робити сьогодні, народні прикмети Сьогодні Успіння святої праведної Анни (фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

У четвер, 25 липня, за новим церковним календарем ПЦУ православні українці вшановують Успіння святої праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці. Це одне з найшанованіших жіночих християнських свят, яке в народі отримало назву Анна Холодниця - бо саме з цього дня починає спадати літня спека.

РБК-Україна розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує День ангела.

Ким була свята Анна

Свята Анна - мати Діви Марії та бабуся Ісуса Христа. Вона походила з благочестивої родини священника.

Разом із чоловіком Йоакимом довго не могла мати дітей і ревно молилася про дар батьківства.

У зрілому віці подружжя отримало Божий дар - доньку Марію, яка згодом стала Матір’ю Спасителя.

Анну вважають покровителькою жінок, матерів і родини. Особливо часто до неї звертаються вагітні жінки - з молитвами про здоров’я та легкі пологи.

Успіння святої Анни 25 липня: що не можна робити сьогодні, народні прикметиАнна, мати Діви Марії (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 25 липня

Згідно з церковними настановами та народними віруваннями, цього дня не варто:

  • лаятися, сваритися чи конфліктувати
  • давати порожні обіцянки
  • виконувати важку фізичну працю: прибирати, прати, шити, ремонтувати
  • зловживати алкоголем
  • лінуватися або зневажати молитву

Це час для спокою, щирих думок і турботи про родину. Також день сприятливий для молитов про дітей, зачаття та зміцнення шлюбу.

Народні прикмети на Анну Холодницю

  • Ранкова роса - до суворої зими
  • Яка погода до обіду - таким буде грудень; після обіду - січень
  • Холодний світанок - зима буде морозною
  • Якщо дуб у жолудях - зима буде теплою
  • Немає туману - наближається дощ або буря

У давнину вважалося, що саме з цього дня природа "розвертає до осені", ночі стають довшими, а повітря - свіжішим. Тому й народна назва - Анна Холодниця.

У кого День ангела сьогодні

День ангела 25 липня святкують: Анна (Ганна), Олександр, Іраїда, Макар.

А за зодіакальним гороскопом сьогодні народжуються Леви - люди з сильним характером і лідерськими якостями.

Які ще свята 25 липня

Міжнародний день червоних туфель. Присвячений боротьбі з насильством проти жінок. Символом стала червона туфелька, яка нагадує про жертв гендерного насильства в усьому світі.

Міжнародний день кулінарів (кухарів). Неофіційне професійне свято всіх, хто готує смачно і з любов'ю. Ідеальний день, щоб подякувати кухарям - у ресторанах чи вдома.

День зубного техніка. Професійне свято людей, які створюють протези, коронки та інші стоматологічні вироби.

День гіпнозу, здоров’я і щастя. Незвичне міжнародне свято, що закликає піклуватися про психічне та емоційне благополуччя. Дата пов’язана з популяризацією методів релаксації та самопізнання.

День пошуку нових смаків і ароматів. Креативне гастрономічне свято, коли заохочують пробувати незвичні страви та відкривати нові кулінарні горизонти.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт Православної Церкви України, християнський портал КІРІОС, Вікіпедія.

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