Успение святой Анны 25 июля: что нельзя делать сегодня, народные приметы
В четверг, 25 июля, по новому церковному календарю ПЦУ православные украинцы чтят Успение святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Это один из самых почитаемых женских христианских праздников, который в народе получил название Анна Холодница - потому что именно с этого дня начинает спадать летняя жара.
РБК-Украина рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует День ангела.
Кем была святая Анна
Святая Анна - мать Девы Марии и бабушка Иисуса Христа. Она происходила из благочестивой семьи священника.
Вместе с мужем Иоакимом долго не могла иметь детей и ревностно молилась о даре отцовства.
В зрелом возрасте супруги получили Божий дар - дочь Марию, которая впоследствии стала Матерью Спасителя.
Анну считают покровительницей женщин, матерей и семьи. Особенно часто к ней обращаются беременные женщины - с молитвами о здоровье и легких родах.
Анна, мать Девы Марии (изображение: Википедия)
Что нельзя делать 25 июля
Согласно церковным наставлениям и народным верованиям, в этот день не стоит:
- ругаться, ссориться или конфликтовать
- давать пустые обещания
- выполнять тяжелый физический труд: убирать, стирать, шить, ремонтировать
- злоупотреблять алкоголем
- лениться или пренебрегать молитвой
Это время для спокойствия, искренних мыслей и заботы о семье. Также день благоприятен для молитв о детях, зачатии и укреплении брака.
Народные приметы на Анну Холодницу
- Утренняя роса - к суровой зиме
- Какая погода до обеда - таким будет декабрь; после обеда - январь
- Холодный рассвет - зима будет морозной
- Если дуб в желудях - зима будет теплой
- Нет тумана - приближается дождь или буря
В древности считалось, что именно с этого дня природа "разворачивается к осени", ночи становятся длиннее, а воздух - свежее. Поэтому и народное название - Анна Холодница.
У кого День ангела сегодня
День ангела 25 июля празднуют: Анна, Александр, Ираида, Макар, Ираида.
А по зодиакальному гороскопу сегодня рождаются Львы - люди с сильным характером и лидерскими качествами.
Какие еще праздники 25 июля
Международный день красных туфель. Посвящен борьбе с насилием против женщин. Символом стала красная туфелька, которая напоминает о жертвах гендерного насилия во всем мире.
Международный день кулинаров (поваров). Неофициальный профессиональный праздник всех, кто готовит вкусно и с любовью. Идеальный день, чтобы поблагодарить поваров - в ресторанах или дома.
День зубного техника. Профессиональный праздник людей, которые создают протезы, коронки и другие стоматологические изделия.
День гипноза, здоровья и счастья. Необычный международный праздник, призывающий заботиться о психическом и эмоциональном благополучии. Дата связана с популяризацией методов релаксации и самопознания.
День поиска новых вкусов и ароматов. Креативный гастрономический праздник, когда поощряют пробовать необычные блюда и открывать новые кулинарные горизонты.
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При написании материала были использованы источники: сайт Православной Церкви Украины, христианский портал КИРИОС, Википедия.