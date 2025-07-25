Успение святой Анны 25 июля: что нельзя делать сегодня, народные приметы

В четверг, 25 июля, по новому церковному календарю ПЦУ православные украинцы чтят Успение святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Это один из самых почитаемых женских христианских праздников, который в народе получил название Анна Холодница - потому что именно с этого дня начинает спадать летняя жара.

РБК-Украина рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует День ангела.

Кем была святая Анна

Святая Анна - мать Девы Марии и бабушка Иисуса Христа. Она происходила из благочестивой семьи священника.

Вместе с мужем Иоакимом долго не могла иметь детей и ревностно молилась о даре отцовства.

В зрелом возрасте супруги получили Божий дар - дочь Марию, которая впоследствии стала Матерью Спасителя.

Анну считают покровительницей женщин, матерей и семьи. Особенно часто к ней обращаются беременные женщины - с молитвами о здоровье и легких родах.

Анна, мать Девы Марии (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 25 июля

Согласно церковным наставлениям и народным верованиям, в этот день не стоит:

ругаться, ссориться или конфликтовать

давать пустые обещания

выполнять тяжелый физический труд: убирать, стирать, шить, ремонтировать

злоупотреблять алкоголем

лениться или пренебрегать молитвой

Это время для спокойствия, искренних мыслей и заботы о семье. Также день благоприятен для молитв о детях, зачатии и укреплении брака.

Народные приметы на Анну Холодницу

Утренняя роса - к суровой зиме

Какая погода до обеда - таким будет декабрь; после обеда - январь

Холодный рассвет - зима будет морозной

Если дуб в желудях - зима будет теплой

Нет тумана - приближается дождь или буря

В древности считалось, что именно с этого дня природа "разворачивается к осени", ночи становятся длиннее, а воздух - свежее. Поэтому и народное название - Анна Холодница.

У кого День ангела сегодня

День ангела 25 июля празднуют: Анна, Александр, Ираида, Макар, Ираида.

А по зодиакальному гороскопу сегодня рождаются Львы - люди с сильным характером и лидерскими качествами.

Какие еще праздники 25 июля

Международный день красных туфель. Посвящен борьбе с насилием против женщин. Символом стала красная туфелька, которая напоминает о жертвах гендерного насилия во всем мире.

Международный день кулинаров (поваров). Неофициальный профессиональный праздник всех, кто готовит вкусно и с любовью. Идеальный день, чтобы поблагодарить поваров - в ресторанах или дома.

День зубного техника. Профессиональный праздник людей, которые создают протезы, коронки и другие стоматологические изделия.

День гипноза, здоровья и счастья. Необычный международный праздник, призывающий заботиться о психическом и эмоциональном благополучии. Дата связана с популяризацией методов релаксации и самопознания.

День поиска новых вкусов и ароматов. Креативный гастрономический праздник, когда поощряют пробовать необычные блюда и открывать новые кулинарные горизонты.