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Жінка, яка змінила хід історії: кого сьогодні вшановує ПЦУ і за який подвиг

П'ятниця 11 липня 2025 12:26
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Жінка, яка змінила хід історії: кого сьогодні вшановує ПЦУ і за який подвиг Сьогодні ПЦУ вшановує пам'ять княгині Ольги (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Православна Церква України нагадала, що сьогодні, 11 липня, українці вшановують пам'ять святої рівноапостольної княгині київської Ольги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.

Чим важливі здобутки княгині Ольги для українців

Згідно з інформацією Православної Церкви, постать святої рівноапостольної княгині Ольги - одна з найважливіших і найвпливовіших в нашій історії.

Українцям нагадали, що саме ця жінка:

  • очолювала Київську державу впродовж 17 років (від загибелі свого чоловіка князя Ігоря до повноліття їхнього сина Святослава, батька Володимира Великого);
  • стала символом мудрості, сили й непохитної волі.

Уточнюється, що у святому Хрещенні вона носила ім'я Олена.

"Церква вшановує княгиню Ольгу як рівноапостольну святу, адже її подвиг визначив не лише хід історії Київської держави, України-Руси, а й духовне майбутнє всього українського народу", - пояснили у ПЦУ.

Йдеться про те, що прийнявши християнство у свідомому віці (після смерті чоловіка, приблизно у 955 році), вона продовжила справу закладення основ європейської християнської традиції на наших землях.

"Цю подію фіксують не лише вітчизняні, а й іноземні джерела, хоча досі історики дискутують про точне місце та дату її хрещення", - зауважили у ПЦУ.

Жінка, яка змінила хід історії: кого сьогодні вшановує ПЦУ і за який подвигСьогодні ПЦУ вшановує пам'ять княгині Ольги (ілюстрація: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Основні версії щодо хрещення княгині Ольги

За однією з версій, хрещення княгині Ольги відбулося у 954 році - коли священник Григорій звершив таїнство у церкві пророка Іллі (що вже діяла в Києві).

Інша гіпотеза стверджує, що Ольга прийняла християнство в самому Царгороді (столиці Візантійської імперії), де її з великою пошаною прийняли імператор Костянтин VII Багрянородний та Патріарх Феофілакт.

Тим часом митрополит Іларіон (Огієнко) висловлював думку, що княгиня Ольга була охрещена ще до цієї події - щоб уже як християнка мати змогу вести рівноправні переговори з візантійським володарем.

Що княгиня Ольга запровадила на Русі вперше

Громадянам нагадали, що саме княгиня Ольга стала першою особою, яка розпочала будівництво численних християнських церков на Русі - замінюючи ідоли на святі храми.

"Вона встановлювала хрести і церкви, в яких Господь сподобляв людей численних чудес і навертав до істинної віри", - повідомили у ПЦУ.

Уточнюється, що завдяки їй відбулося, зокрема, зведення Миколаївського храму над Аскольдовою могилою, а також, можливо, й заснування дерев'яного храму на місці Софії Київської.

"Попри те, що вона не змогла навернути до істинної віри свого сина Святослава, але великий вплив княгиня мала на своїх онуків - Ярополка, Олега та особливо на Володимира Великого, який влітку 988 року призначив певний день всенародного хрещення для киян", - додали у ПЦУ.

Чому пам'ять княгині Ольги вшановують саме сьогодні

Згідно з літописом, у вічність свята княгиня Ольга відійшла в неділю, 11 липня 969 року. Тому і її пам'ять вшановують нині в цей день.

"Вона заповіла не здійснювати над собою язичницьких обрядів і була похована за християнським звичаєм в одному з храмів Києва, зведених нею", - розповіли українцям.

Зазначається, що княгиня Ольга була офіційно прославлена Православної Церквою серед святих через кілька століть - у 1547 році.

"Свята княгиня Ольго, моли Бога за нас! Випроси для нашого народу мудрість, незламність у вірі та мир, якого так прагнемо. Навчи нас стояти у правді, служити добру і берегти спадок християнської любові", - підсумували у ПЦУ.

Жінка, яка змінила хід історії: кого сьогодні вшановує ПЦУ і за який подвигПублікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, ким був Антоній Печерський, чим важливі його здобутки й чому саме його вважають засновником вітчизняного чернецтва.

Крім того, у Православній Церкві України розвінчали поширений міф про людську долю й нагадали про найбільший Божий дар і вчення про Божий Промисел.

Читайте також, що таке Спас (з погляду ПЦУ), чому в цей день у храм приносять ті чи інші плоди, а також на які саме дати припадають Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси у 2025 році.

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