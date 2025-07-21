Медовий спас по-новому: дата, традиції та заборони
Вже зовсім скоро православні українці відзначатимуть одне з найважливіших літніх свят - Медовий Спас, або Маковія. Через перехід Православної церкви України на новий календар, дати багатьох церковних свят змінилися.
РБК-Україна розповідає, коли тепер святкувати Маковія, як його правильно відзначати та які існують суворі заборони цього дня.
Як святкують Медовий спас?
Медовий спас є першим із трьох Спасів і відзначає початок Успенського посту. Традиційно цього дня у храмах освячують воду, мед нового врожаю, мак та запашні букети-обереги - маковійчики.
Цей день символізує закінчення літа та початок збору врожаю. Після освячення мед вважається особливо цілющим, ним пригощають рідних, друзів та роздають бідним.
З маком готують різноманітні страви: пироги, булочки, шулики (коржі з медом та маком).
Маковійчики, зібрані з польових квітів, маку, колосків та лікарських трав, стають оберегами для дому, захищаючи від злих сил та негараздів протягом року.
Коли Маковія у 2025 році?
З переходом Православної церкви України на новоюліанський календар, дата Медового спаса змістилася на 13 днів.
Маковія тепер відзначатимуть 1 серпня (раніше 14 серпня).
Також змінилися дати й інших Спасів:
- Яблучний спас (Преображення Господнє) - 6 серпня (раніше 19 серпня).
- Горіховий спас (Хлібний Спас) - 16 серпня (раніше 29 серпня).
Що не можна робити на Маковія 1 серпня?
На Маковія, як і на будь-яке велике церковне свято, існують певні заборони та обмеження. В цей день не можна:
Сваритися та лихословити. Вважається, що негативні емоції та сварки можуть принести біду. Навпаки, день слід провести у мирі та злагоді.
Працювати по дому та в городі. На Маковія не рекомендується займатися важкою фізичною працею, особливо у першій половині дня. Всі клопоти краще завершити напередодні або відкласти на потім.
Бажати зла. Цього дня думки мають бути чистими, а побажання - добрими, оскільки вони можуть повернутися до того, хто їх висловив.
Шуміти та голосно святкувати. Оскільки Медовий спас є початком Успенського посту, варто уникати гучних розваг, вечірок та надмірного вживання алкоголю.
Відмовляти у допомозі. Якщо до вас звернулися по допомогу, особливо нужденні, відмовляти не варто. Вважається, що допомога іншим у цей день принесе благословення.
Дотримання цих правил допоможе провести свято у гармонії та залучити добробут у своє життя.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт Православної Церкви України, християнський портал КІРІОС, Вікіпедія.