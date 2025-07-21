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Медовий спас по-новому: дата, традиції та заборони

Понеділок 21 липня 2025 08:30
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Медовий спас по-новому: дата, традиції та заборони Коли в Україні Медовий спас 2025 (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

Вже зовсім скоро православні українці відзначатимуть одне з найважливіших літніх свят - Медовий Спас, або Маковія. Через перехід Православної церкви України на новий календар, дати багатьох церковних свят змінилися.

РБК-Україна розповідає, коли тепер святкувати Маковія, як його правильно відзначати та які існують суворі заборони цього дня.

Як святкують Медовий спас?

Медовий спас є першим із трьох Спасів і відзначає початок Успенського посту. Традиційно цього дня у храмах освячують воду, мед нового врожаю, мак та запашні букети-обереги - маковійчики.

Цей день символізує закінчення літа та початок збору врожаю. Після освячення мед вважається особливо цілющим, ним пригощають рідних, друзів та роздають бідним.

З маком готують різноманітні страви: пироги, булочки, шулики (коржі з медом та маком).

Маковійчики, зібрані з польових квітів, маку, колосків та лікарських трав, стають оберегами для дому, захищаючи від злих сил та негараздів протягом року.

Коли Маковія у 2025 році?

З переходом Православної церкви України на новоюліанський календар, дата Медового спаса змістилася на 13 днів.

Маковія тепер відзначатимуть 1 серпня (раніше 14 серпня).

Також змінилися дати й інших Спасів:

  • Яблучний спас (Преображення Господнє) - 6 серпня (раніше 19 серпня).
  • Горіховий спас (Хлібний Спас) - 16 серпня (раніше 29 серпня).

Що не можна робити на Маковія 1 серпня?

На Маковія, як і на будь-яке велике церковне свято, існують певні заборони та обмеження. В цей день не можна:

Сваритися та лихословити. Вважається, що негативні емоції та сварки можуть принести біду. Навпаки, день слід провести у мирі та злагоді.

Працювати по дому та в городі. На Маковія не рекомендується займатися важкою фізичною працею, особливо у першій половині дня. Всі клопоти краще завершити напередодні або відкласти на потім.

Бажати зла. Цього дня думки мають бути чистими, а побажання - добрими, оскільки вони можуть повернутися до того, хто їх висловив.

Шуміти та голосно святкувати. Оскільки Медовий спас є початком Успенського посту, варто уникати гучних розваг, вечірок та надмірного вживання алкоголю.

Відмовляти у допомозі. Якщо до вас звернулися по допомогу, особливо нужденні, відмовляти не варто. Вважається, що допомога іншим у цей день принесе благословення.

Дотримання цих правил допоможе провести свято у гармонії та залучити добробут у своє життя.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт Православної Церкви України, християнський портал КІРІОС, Вікіпедія.

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Свята медовий спас
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