В условиях внешней угрозы власть должна объединять усилия с бизнесом, а не воевать с ним, - эксперт

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий члена Совета по вопросам развития профессионального образования при президенте Украины Елены Колесниковой относительно значительного роста количества налоговых проверок бизнеса.

"Как можно враждовать с тем, кто тебя в принципе поддерживает? Ведь именно эти предприятия платят большие налоги, они поддерживают экономику страны. То есть мы воюем сами против себя. И это беспрецедентно. А тем более когда мы говорим, что есть враг снаружи" , - отметила Колесникова.

По ее мнению, в условиях внешней угрозы власть и бизнес должны объединять усилия ради страны, но власть действует вопреки такой логике и прибегает к тотальному давлению на предпринимателей.

"Если мы понимаем, что есть враг снаружи, то надо своих поддерживать и объединяться. У нас сегодня все происходит наоборот, и доводят ситуацию до абсурда. Кто готов поддержать безопасность страны - с ним воюют изнутри страны", - подчеркнула Колесникова.

По ее словам, бизнес четко соблюдает установленные законодательные налоговые нормы, однако на предприятия приходят представители налоговых и правоохранительных органов, устраивая "маски шоу", безосновательно блокируют счета и мешают работе.

"Вы - легальный бизнес, вы работаете на рынке, вы платите налоги, вы соблюдаете все правила. Если вы правил не соблюдаете, тогда к вам могут прийти. Это логично и нормально, так во всех странах. Но если вы соблюдаете правила, и правила работают уже много лет все равно, ничего не меняется, и однажды к вам приходят, то это в принципе не о правилах", - подытожила Колесникова.