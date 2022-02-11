В условиях внешней угрозы власть должна объединять усилия с бизнесом, а не воевать с ним, - эксперт
Вместо того чтобы поддержать украинский бизнес в условиях военной угрозы со стороны России, украинская власть уничтожает его.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий члена Совета по вопросам развития профессионального образования при президенте Украины Елены Колесниковой относительно значительного роста количества налоговых проверок бизнеса.
"Как можно враждовать с тем, кто тебя в принципе поддерживает? Ведь именно эти предприятия платят большие налоги, они поддерживают экономику страны. То есть мы воюем сами против себя. И это беспрецедентно. А тем более когда мы говорим, что есть враг снаружи" , - отметила Колесникова.
По ее мнению, в условиях внешней угрозы власть и бизнес должны объединять усилия ради страны, но власть действует вопреки такой логике и прибегает к тотальному давлению на предпринимателей.
"Если мы понимаем, что есть враг снаружи, то надо своих поддерживать и объединяться. У нас сегодня все происходит наоборот, и доводят ситуацию до абсурда. Кто готов поддержать безопасность страны - с ним воюют изнутри страны", - подчеркнула Колесникова.
По ее словам, бизнес четко соблюдает установленные законодательные налоговые нормы, однако на предприятия приходят представители налоговых и правоохранительных органов, устраивая "маски шоу", безосновательно блокируют счета и мешают работе.
"Вы - легальный бизнес, вы работаете на рынке, вы платите налоги, вы соблюдаете все правила. Если вы правил не соблюдаете, тогда к вам могут прийти. Это логично и нормально, так во всех странах. Но если вы соблюдаете правила, и правила работают уже много лет все равно, ничего не меняется, и однажды к вам приходят, то это в принципе не о правилах", - подытожила Колесникова.
Напомним, 1 февраля на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводили следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений. Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур.
Также в начале января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).
В декабре 2021 года налоговая доначислила одной из крупных сетей лабораторий в Украине "Синэво" налоги на 1,1 млрд грн. Такое решение в ГФС приняли после плановой проверки, во время которой, по словам налоговой, компания не предоставила необходимых документов. "Синэво" оспорила решение налоговой в суде.
Ранее на "Новую почту" был наложен штраф в результате проверок двух отделений в Харьковской области, которые якобы не предоставили документы и объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения жалоб граждан на них. Но после скандала Госпродпотребслужба рекомендовала отменить это взыскание.
Лидер "Голоса" Кира Рудык, комментируя ситуацию, заявила, что власть во времена экономического кризиса и военной угрозы должны поддерживать налогоплательщиков, а не мешать им работать.
А нардеп Ярослав Железняк заявил, что власть превратила БЭБ и ГБР в инструменты давления на бизнес.