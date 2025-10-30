Ускладнюють роботу дощ та туман. У ЗСУ розповіли, як вибивають ворога з Покровська

ЗСУ нарощують сили для пошуку та винищення ворога у Покровську Донецької області попри сильний дощ та туман, які ускладнюють роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Сили оборони продовжують операцію з протидії окупантам, яким вдалося інфільтруватися та накопичитися в Покровську. Продовжуємо нарощувати сили та засоби для пошуку і знищення противника. Зокрема, збільшується кількість засобів безпілотних систем", - заявили у підрозділі ЗСУ.

Повідомляється, що загалом 29 жовтня українські воїни ліквідували у Покровську 13 окупантів. Чотири з них – біля стели, що на вʼїзді до міста в північно-західній частині.

Останні дні робота зі знищення ворога була ускладнена через несприятливі погодні умови. Так, туман та дощ знижувала ефективність повітряної розвідки.

"Після тривалої тиші росіяни відновили на нашому напрямку "тактику флагоштоків" – встановлення своїх "ганчірок" з розповсюдженням відповідних відео у соцмережах. Застосування цього примітивного інструменту ІПСО разом з неправдивими заявами про оточення міста – лише демонстрація того, що ворог хоче видати бажане за дійсне", - додали військові.

Окупанти не закріплюються в районах міста Покровськ, а періодично переміщуються. Зокрема, переодягаючись у цивільний одяг. Логістика у Покровськ ускладнена через наявність у небі значної кількості ворожих FPV, але можлива.

Ситуація в районі Мирнограду

Якщо Покровськ ворог атакує переважно піхотою, то біля Мирнограду – використовує як інфільтрацію на декількох напрямках оборони, так і відкрите застосування бронетехніки.

Днями росіяни здійснили черговий механізований штурм. Протягом ворожої атаки наші військові знищили 5 одиниць бронетехніки, 2 автомобілі та щонайменше 14 окупантів. Вісім з них – на околицях Мирнограду. Сили оборони продовжують роботу із виявлення та знищення залишків окупантів.