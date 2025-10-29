Зеленський про бої в Куп'янську: ситуація непроста, але у наших сил більше контролю

Ситуація в Куп'янську залишається непростою. Але в українських захисників тепер більше контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Ситуація на фронті

Голова держави розповів, що він провів детальну розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим про ситуацію на фронті. Йшлося про всі напрямки.



За словами Зеленського, найскладніша ситуація спостерігається на Покровському напрямку, де зберігається найвища інтенсивність бойових дій. Там так само зосереджена велика кількість окупантів.

Він уточнив, що росіяни намагаються закріпитися на Покровському напрямку будь-якими методами, і кожен знищений там солдат РФ - це результат для всієї України.

"Ситуація в Куп'янську залишається непростою, але в ці дні більше контролю в наших сил, продовжуємо захищати позиції", - звернув увагу президент.

Він додав, що за добу було зафіксовано десятки штурмів на Олександрівському напрямку.

Далекобійність

Зеленський розповів, що детально обговорив із Сирським і Гнатовим планування далекобійних операцій. Зараз єдиним сценарієм залишається примус РФ до завершення війни. Це можна забезпечити за допомогою санкцій світу та українських далекобійних санкцій.

Також важливим є відновлення України після російських ударів і координація дій із партнерами, звернув увагу президент.

"І головне - підтримка нашої армії, всіх складових сил оборони і безпеки України, тому що Україна там, де українські позиції сильні", - додав він.